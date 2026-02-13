Aπαγχονισμένος βρέθηκε στο σπίτι του 55χρονος

Νεκρός μέσα στο σπίτι του εντοπίστηκε 55χρονος άνδρας στην Καρδίτσα, με τις πληροφορίες του KarditsaLive.Net να αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί που εισήλθαν το πρωί της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου, τον βρήκαν απαγχονισμένο.

Το περιστατικό ερευνάται από το αρμόδιο τμήμα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδίτσας με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Ο άνδρας, που διέμενε μόνος του, δεν είχε δώσει σημεία ζωής για εδώ και κάποιες ημέρες με αποτέλεσμα να ανησυχήσουν συγγενικά του πρόσωπα και να ειδοποιήσουν τις αρχές που εισήλθαν στο σπίτι και τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του.

Π.Κ. (karditsalive.net)