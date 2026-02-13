Eιδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο νέο Διοικητήριο στην οδό Καλλισθένους & Θεοφράστου στη Λάρισα, θα λάβει μέρος η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της περιφερειακής αρχής που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (υβριδική).

Σας ενημερώνουμε ότι στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε περιφερειακός σύμβουλος, τα οποία αφορούν στα πεπραγμένα της περιφερειακής αρχής, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στο προεδρείο του περιφερειακού συμβουλίου τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Κάθε περιφερειακός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα. Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία πρόκειται να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων ορίζεται η Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 ώρα 12:00, ώστε να καταρτιστεί η ημερήσια διάταξη.