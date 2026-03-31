Eντοπίστηκε σώα η 45χρονη Τρικαλινή στο Χαλάνδρι – Αναζητούνταν με Silver Alert

Περιπλανώμενη στην περιοχή του Χαλανδρίου Αττικής εντοπίστηκε από περιπολικό της Αστυνομίας η 45χρονη Τρικαλινή που αναζητούνταν με Silver Alert.

Συγκεκριμένα, η Ευαγγελία Τσίκου, 45 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι της, στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, το μεσημέρι της 27/03/26.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους της τα ξημερώματα της 30/03/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποίησε τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή της.

Υπήρχε η πληροφορία ότι η αναζητούμενη είχε επιβιβαστεί σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Τρικάλων, με προορισμό την Αθήνα.

Η υπηρεσία Silver Alert, λίγες ώρες μετά την ενεργοποίηση του Συναγερμού, έλαβε κλήση για την ανεύρεσή της. Η αναζητούμενη, εντοπίστηκε περιπλανώμενη στην περιοχή του Χαλανδρίου Αττικής, από περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.

Η 45χρονη είναι καλά στην υγεία της και ασφαλής.

