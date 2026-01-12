Enaon EDA: Οδηγίες Προστασίας Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου λόγω Χαμηλών Θερμοκρασιών

Η Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων Enaon EDA, θυγατρική της Enaon, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στις περιοχές αρμοδιότητάς της στη χώρα, συνιστάται η εφαρμογή βασικών προληπτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και των υδραυλικών κυκλωμάτων, αρμοδιότητας του καταναλωτή.

Ενδεικτικά, οι καταναλωτές θα πρέπει να λάβουν τα παρακάτω μέτρα:

• Να απευθύνονται και να συμβουλεύονται τον αδειοδοτημένο εγκαταστάτη τους για τους απαιτούμενους χειρισμούς των λεβήτων σε περίπτωση παγετού.

• Να ελέγχουν και να διασφαλίζουν την κατάλληλη μόνωση των υδραυλικών εγκαταστάσεων των συστημάτων θέρμανσης σε συνεργασία με τον αδειοδοτημένο υδραυλικό τους.

• Να διατηρούν τις συσκευές θέρμανσης σε συνεχόμενη λειτουργία κατά τη διάρκεια των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η διατήρηση του θερμοστάτη σε σταθερή θερμοκρασία 18°C έως 20°C, ακόμη και κατά τις ώρες σύντομης απουσίας, ώστε να διατηρείται η κυκλοφορία του νερού στο σύστημα και να περιορίζεται ο κίνδυνος παγώματος σωληνώσεων και λοιπών εξαρτημάτων της εγκατάστασης.

Η Enaon EDA είναι αρμόδια για τη λειτουργία του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου με ασφάλεια, αξιοπιστία και αποδοτικότητα, έως τους μετρητές των καταναλωτών. Υπενθυμίζεται ότι η εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου αποτελεί ευθύνη του καταναλωτή ως προς τη συντήρηση και την ασφαλή λειτουργία της. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα, οι καταναλωτές θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά σε αδειοδοτημένους εγκαταστάτες, ενώ για θέματα που αφορούν το Δίκτυο Διανομής παραμένει διαθέσιμη η Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA στο 800 11 87 87 8.