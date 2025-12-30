H Περιφέρεια Θεσσαλίας βράβευσε Εθελοντές Αιμοδότες

Συλλόγους και Ομάδες Εθελοντών Αιμοδοτών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, για την πολύτιμη και ανεκτίμητη προσφορά τους, τίμησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Παράλληλα, τιμήθηκαν το Τμήμα Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και το Κέντρο Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο», για τον καθοριστικό τους ρόλο στη διασφάλιση της επάρκειας αίματος και τη στήριξη των εθελοντών αιμοδοτών.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, τόνισε: «Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, γιατί τιμούμε τους ευεργέτες της υγείας. Αυτοί οι άνθρωποι δίνουν το αίμα τους, και η κοινωνία πρέπει να τους βραβεύει συχνά και εν ζωή. Αυτό κάνουμε εμείς σήμερα».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Βαγγέλης Αποστόλου, ανέφερε: «Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί βασικό πυλώνα του δημόσιου συστήματος υγείας. Σήμερα τιμούμε όλους εκείνους που, με αυταπάρνηση, στηρίζουν καθημερινά τα νοσοκομεία μας και σώζουν ζωές».

Η Διοικήτρια του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, Μαίρη Κουτσιούμπα, ανέφερε:«Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους εθελοντές αιμοδότες για την πράξη αγάπης και την ανιδιοτελή προσφορά τους προς τους συνανθρώπους μας. Η παρουσία τους αποτελεί παράδειγμα για όλους».

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας Γρηγόρης Βλαχάκης, εξήρε την πρωτοβουλία της Περιφέρειας, επισημαίνοντας ότι: «Δεν είναι μια τυπική τελετή. Τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν τη δύναμη των εθελοντών». Υπογράμμισε παράλληλα ότι η Περιφέρεια «βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του Γενικού Νοσοκομείου με έργα και παρεμβάσεις, όπως πρόσφατα η δομή για τους καρκινοπαθείς».

Η Διευθύντρια του Τμήματος Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, Παρασκευή Κώτση, δήλωσε:

«Οι εθελοντές αιμοδότες αποτελούν ένα παράδειγμα για όλους μας. Η ζωή προχωρά μπροστά όταν νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον».

Τέλος, ο Διευθυντής του Κέντρου Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, ΝαούμΣταμπουλτζής, σημείωσε:«Χωρίς τους εθελοντές αιμοδότες δεν μπορεί να υπάρξει νοσοκομειακή περίθαλψη. Συνεργαζόμαστε με 180 συλλόγους και έχουμε επωμιστεί ένα απαιτητικό έργο, στο οποίο οφείλουμε να ανταποκριθούμε με συνέπεια».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Μαρία Γαλλιού, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Φώτης Λαμπρινίδης, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Λάζαρος Μακρής, καθώς και ο Σύμβουλος του Περιφερειάρχη, Βασίλης Έξαρχος.

