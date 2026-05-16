H Περιφέρεια Θεσσαλίας στο 2ήμερο Semester Meeting του έργου Vision4Food στο Πόζναν της Πολωνίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε ενεργά στο διήμερο Semester Meeting του ευρωπαϊκού έργου Vision4Food, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Μαΐου στο Πόζναν της Πολωνίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, οργανισμών και εταίρων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας εκπροσώπησετο αρμόδιο Τμήμα και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστασίου, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή προσήλωση της Περιφερειακής Αρχής στην προώθηση της καινοτομίας, της βιώσιμης αγροδιατροφικής ανάπτυξης και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας του πρωτογενούς τομέα.

Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών πραγματοποιήθηκε το Consortium Meeting του έργου, στο πλαίσιο του οποίου οι εταίροι παρουσίασαν την πρόοδο των δράσεων, αντάλλαξαν τεχνογνωσία και συζήτησαν τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων για την επιτυχή υλοποίηση του Vision4Food. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις Πλατφόρμες Καινοτομίας Τροφίμων (FoodInnovationPlatforms – FIPs), οι οποίες αποτελούν βασικό εργαλείο για τη διασύνδεση της έρευνας, της επιχειρηματικότητας και της παραγωγής, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και βιώσιμων αγροδιατροφικών οικοσυστημάτων.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών, η ανταλλαγή καλών πρακτικών, καθώς και η ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων που μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και της ενίσχυσης της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων, με σεβασμό στο περιβάλλον και στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Η δεύτερη ημέρα περιελάμβανε επίσκεψη στη φάρμα WasowoFolwark, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για καινοτόμες πρακτικές αγροτικής παραγωγής και διαχείρισης, καθώς και για εφαρμογές που προάγουν τη βιωσιμότητα και την ποιοτική ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα. Η επίσκεψη αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία ανταλλαγής και μεταφοράς εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων του έργου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστασίου, στο περιθώριο των εργασιών, υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που προωθούν την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, επισημαίνοντας ότι η αγροδιατροφή αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για την οικονομία και την ανάπτυξη της Θεσσαλίας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει να επενδύει στη διεθνή συνεργασία και στη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, αξιοποιώντας σύγχρονες πρακτικές και εργαλεία που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα και δημιουργούν προοπτικές ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες και επιχειρήσεις.

Πληροφορίες σχετικά με το έργο VISION4FOOD:

-Ιστοσελίδα:https://vision4foodproject.eu/

-LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vision-4-food-project-eu/