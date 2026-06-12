H Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί 36 συμπράξεις επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων

Το μήνυμα ότι τα πανεπιστήμια οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στην αναπτυξιακή διαδικασία, να συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις και να συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους επιστήμονες έστειλε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά την πρώτη εκδήλωση παρουσίασης των έργων που χρηματοδοτούνται μέσω της δράσης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με Ερευνητικούς Φορείς» του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας.

Η εκδήλωση σηματοδότησε την έναρξη ενός κύκλου παρουσιάσεων των 36 συνεργατικών έργων έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με στόχο τη σύνδεση της πανεπιστημιακής γνώσης με την παραγωγή, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τη δημιουργία ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας στην περιοχή.

Στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης κ. Κουρέτας ευχαρίστησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας, τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Θεσσαλία» και τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας για τη συμβολή τους στην υλοποίηση της δράσης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία που υλοποιείται για πρώτη φορά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ανάπτυξη μέσω της συνεργασίας πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.

Ο Δημήτρης Κουρέτας άσκησε παράλληλα κριτική στο μοντέλο λειτουργίας που ακολουθήθηκε επί δεκαετίες στην ανώτατη εκπαίδευση, υπογραμμίζοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις τα πανεπιστήμια λειτούργησαν αποκομμένα από τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. «Το πανεπιστήμιο πρέπει να παράγει έρευνα, να εκπαιδεύει αποφοίτους και να συμμετέχει στην ανάπτυξη της χώρας και της περιφέρειας. Όταν η έρευνα δεν αξιοποιείται και οι απόφοιτοι αναζητούν εργασία στο εξωτερικό, τότε οφείλουμε να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε», σημείωσε χαρακτηριστικά. Όπως τόνισε, οι συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων δίνουν τη δυνατότητα στις εταιρείες να αποκτήσουν πρόσβαση σε τεχνογνωσία και καινοτόμες εφαρμογές, ενώ παράλληλα προσφέρουν στους νέους ερευνητές και αποφοίτους πολύτιμη εμπειρία συνεργασίας με την παραγωγή και δημιουργούν νέες προοπτικές απασχόλησης.

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η Θεσσαλία βρισκόταν πριν από λίγα χρόνια στις τελευταίες θέσεις της χώρας στους δείκτες έρευνας και καινοτομίας, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταγράφει ουσιαστικά μηδενική επίδοση στον συγκεκριμένο τομέα. «Ωστόσο καταφέραμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να δημιουργήσει ένα νέο οικοσύστημα συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και ερευνητικών φορέων». Σχολιάζοντας δε τα αποτελέσματα του προγράμματος τόνισε ότι σχεδόν οι μισές από τις 36 εγκεκριμένες συμπράξεις αφορούν τον αγροδιατροφικό τομέα, ενώ σημαντική είναι η παρουσία επιχειρήσεων από τον νομό Λάρισας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τέσσερα χαρακτηριστικά έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η εταιρεία DOTSOFT παρουσίασε το έργο MELISSA, μια ψηφιακή πλατφόρμα που αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και επαυξημένη πραγματικότητα για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη νέων μορφών πολιτιστικού τουρισμού.

Η POLYTECH παρουσίασε το έργο PEBOX, μια καινοτόμο εκπαιδευτική πλατφόρμα που συνδυάζει τεχνολογία αισθητήρων και ανάλυση δεδομένων με στόχο την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας των μαθητών και την προαγωγή της υγείας.

Η εταιρεία Αδελφοί Δημητρίου Κίσσα παρουσίασε το έργο HerbWhiteCheese®, το οποίο αξιοποιεί αρωματικά φυτά της θεσσαλικής γης για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων γαλακτοκομικών προϊόντων με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Τέλος, η εταιρεία Βάλλας Κωνσταντίνος & Μπάος Κωνσταντίνος ΙΚΕ παρουσίασε το έργο CircSUPPL-i, μια ευφυή πλατφόρμα διαχείρισης αποθεμάτων και επιστρεφόμενων προϊόντων που αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και υπολογιστικής όρασης για τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας στον αγροδιατροφικό τομέα.

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των έργων είναι η στενή συνεργασία των επιχειρήσεων με πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς, γεγονός που επιτρέπει τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην πραγματική οικονομία και τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων με άμεση εφαρμογή στην παραγωγή.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα συνεχίσει το επόμενο διάστημα τον κύκλο παρουσίασης των έργων που χρηματοδοτούνται μέσω της δράσης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με Ερευνητικούς Φορείς», με στόχο την ανάδειξη καλών πρακτικών, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη δημιουργία νέων συνεργασιών μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και της επιχειρηματικότητας. Η δεύτερη εκδήλωση του κύκλου θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, όπου θα παρουσιαστούν νέα συνεργατικά έργα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027».