H Περιφέρεια στη συνέλευση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Περιφερειών με Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ως μέλος της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Περιφερειών με Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (AREPO), έδωσε το παρόν στην 2η Γενική Συνέλευση της ολομέλειας της AREPO για το έτος 2025, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη.

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας εκπροσώπησαν ο συντονιστής της Ομάδας Εργασίας AREPO, Δρ. Δημήτριος Σταυρίδης, Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και το μέλος της Ομάδας Εργασίας AREPO, Γεώργιος Κανάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο πλαίσιο της Γ.Σ. παρουσιάστηκαν οι κύριες πολιτικές προτεραιότητες και οι δραστηριότητες της AREPO κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τις ενέργειες της AREPO στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΓΠ για την εξασφάλιση της θέσης των προϊόντων με Γεωγραφικές Ενδείξεις.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μελών της σχετικά με τις μελλοντικές δραστηριότητες της AREPO, ενώ προτάθηκε η διοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων προώθησης των προϊόντων με Γεωγραφικές Ενδείξεις σε όλη την Ευρώπη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην διοργάνωση της έκτης έκδοσης της «Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για Προϊόντα Ποιότητας και Προέλευσης», στις 23 Απριλίου 2026, στις Βρυξέλλες, που θα περιλαμβάνει Συνέδριο για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις και εκδήλωση γευσιγνωσίας και δικτύωσης προϊόντων.

Στόχος της είναι να φέρει σε επαφή ευρωπαϊκούς θεσμούς, περιφερειακές αρχές και παραγωγούς από τις περιφέρειες μέλη της AREPO για να γιορτάσουν την ποικιλομορφία και την αριστεία της γεωργίας της ΕΕ και του συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα οργανώσει το δικό της περίπτερο για να παρουσιάσει τα υψηλής ποιότητας και θρεπτικής αξίας τοπικά της προϊόντα Γ.Ε..

Η διοργανώτρια της Γ.Σ. Περιφέρεια της Καταλονίας παρουσίασε την διάκρισή της ως «Παγκόσμια Περιφέρεια για την Γαστρονομία 2025» και οργάνωσε γευσιγνωσία καταλανικών προϊόντων και τεχνικές επισκέψεις σε ελαιοτριβείο που παράγει ελαιόλαδο Siurana ΠΟΠ και σε αγρόκτημα φουντουκιών (Reus ΠΟΠ).

Στο πλαίσιο των εργασιών της Γ.Σ. πραγματοποιήθηκε ετήσια συνάντηση εργασίας των εκπροσώπων των ελληνικών Περιφερειών μελών της AREPO κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που προέκυψαν από τη Γ.Σ.. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προτάσεις για τη μελλοντική ΚΓΠ, ενώ εκφράστηκε ο προβληματισμός ότι αυτές δεν ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες του συστήματος ΠΓΕ, ενώ η προτεινόμενη μείωση άνω του 20% στον προϋπολογισμό της ΚΓΠ θα αποδυναμώσει περισσότερο την αγροτική πολιτική. Τονίστηκε η σημασία του ρόλου των ελληνικών Περιφερειών μελών της AREPO στην διασφάλιση της βιωσιμότητας των ελληνικών προϊόντων με Γεωγραφικές Ενδείξεις.