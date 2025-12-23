Kάλαντα και ευχές πλημμύρισαν το γραφείο της Ρένας Καραλαριώτου

Συγκίνηση, χαμόγελα και παιδικές φωνές πλημμύρισαν το γραφείο της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κας Ρένας Καραλαριώτου, κατά την επίσκεψη μαθητών σχολείων της Λάρισας που έφτασαν για να ψάλουν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα και να μεταφέρουν το αυθεντικό μήνυμα των Χριστουγέννων.

Τη Δευτέρα, το γραφείο της κας Καραλαριώτου επισκέφθηκαν οι μαθητές του 25ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας (Οδυσσέας Ελύτης), οι οποίοι έψαλαν τα κάλαντα, αντάλλαξαν ευχές και πρόσφεραν ένα ξεχωριστό, χειροποίητο δώρο, δημιουργημένο με αγάπη από τα ίδια τα παιδιά. Η Γενική Γραμματέας, με τη σειρά της, μοίρασε χριστουγεννιάτικα δώρα και ευχήθηκε στα παιδιά Καλά Χριστούγεννα, με υγεία και χαρά.

Σήμερα, τα κάλαντα έψαλαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση οι μαθητές της παραδοσιακής χορωδίας του Μουσικού Σχολείου Λάρισας, οι οποίοι με τις μελωδίες και τις φωνές τους δημιούργησαν μια ιδιαίτερα ζεστή και εορταστική ατμόσφαιρα. Η κα Καραλαριώτου αντάλλαξε ευχές και προσέφερε δώρα στους μαθητές.

Στις επισκέψεις παρευρέθηκαν επίσης η Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κα Σοφία Κυρίτση, καθώς και η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας, κα Σοφία Ρακατσάνη, οι οποίες συμμετείχαν στο εορταστικό κλίμα και ευχήθηκαν στα παιδιά.

Η κα Ρένα Καραλαριώτου ευχήθηκε σε όλα τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς τους Καλά Χριστούγεννα, με υγεία, αγάπη και φως, τονίζοντας ότι τέτοιες στιγμές υπενθυμίζουν σε όλους πως το πραγματικό νόημα των γιορτών ζωντανεύει μέσα από την παιδική αγνότητα, τις μελωδίες και την προσφορά.