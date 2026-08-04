Kατέληξε 58χρονος Τρικαλινός μετά από τροχαίο – Είχε τραυματιστεί σοβαρά στον κυκλικό κόμβο της Αμμουδιάς

Δεν τα κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή ο 58χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά, σε τροχαίο, χθες το πρωί στον κυκλικό Αμμουδιάς.

To μηχανάκι που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Τρικάλων με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα.

Εκεί παρά τις προσπάθειες των γιατρών στη ΜΕΘ δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη, αφήνοντας την τελευταία του πνοή.

Πρόκειται για τον Αναστάσιο Ζαρίδα, με καταγωγή από την Πιαλεία Τρικάλων.

trikalaenimerosi.gr