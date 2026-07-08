Kομήτσα: «Ζητούμενο η κοινωνική ένταξη των κρατουμένων που αποφυλακίζονται»

Με τη νέα διοίκηση του Συλλόγου «Διέξοδος» συναντήθηκε την Τετάρτη στο γραφείο της η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ. Ανδριάνα Κομήτσα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις δράσεις και το έργο του Συλλόγου, ο οποίος δραστηριοποιείται στη Λάρισα στον τομέα της αντεγκληματικής πολιτικής, του σωφρονισμού και της κοινωνικής επανένταξης κρατουμένων και αποφυλακισμένων.

Η διοίκηση του Συλλόγου παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που υλοποιεί για την υποστήριξη των ατόμων που αποφυλακίζονται, με στόχο την ομαλή επανένταξή τους στην κοινωνία, καθώς και τις δράσεις αλληλεγγύης, που αναπτύσσονται για άπορους κρατούμενους στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Λάρισας.

Μέσα από τη διεξοδική συζήτηση αναδείχθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της αλληλεγγύης προς τους ανθρώπους που διαβιούν στις φυλακές υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας, με συντονισμένες πρωτοβουλίες για την κάλυψη βασικών αναγκών τους και την προώθηση δράσεων έμπρακτης στήριξης, με τη συμβολή εθελοντών, της τοπικής κοινωνίας και των θεσμικών φορέων.

Η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας υπογράμμισε ότι η κοινωνική επανένταξή τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας κοινωνίας με συνοχή, ίσες ευκαιρίες και ασφάλεια για όλους. Η κ. Κομήτσα επισήμανε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι σταθερός αρωγός σε πρωτοβουλίες που προάγουν την κοινωνική αλληλεγγύη και την προστασία των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Από την πλευρά τους, τα μέλη της νέας διοίκησης του Συλλόγου «Διέξοδος» εξέφρασαν την πρόθεσή τους να ενισχύσουν περαιτέρω την εδραιωμένη συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας με στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων που θα συμβάλλουν τόσο στην υποστήριξη των κρατουμένων κατά τη διάρκεια της κράτησής τους όσο και στην ουσιαστική επανένταξη των αποφυλακισμένων στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τη δέσμευση και των δύο πλευρών να διατηρήσουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας και να διερευνήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλιών και υλοποίησης πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης του κόσμου για την αρωγή και την υποστήριξη των άπορων κρατουμένων στις φυλακές Λάρισας. Εκ μέρους του Συλλόγου «Διέξοδος» συμμετείχαν στη συνάντηση η πρόεδρος, κ. Λίνα Κακαζιάνη και ο αντιπρόεδρος, κ. Πέτρος Ιωάννου καθώς και τα μέλη της δράσης υποστήριξης κρατουμένων «σακούλες αγάπης», κ.κ. Μυρτώ Παπακωνσταντίνου και Εύη Αραμπατζή.