Kουρέτας: “Η Περιφέρεια στηρίζει τις πανεπιστημιακές υποδομές με σχέδιο, συνεργασία και ώριμες προτάσεις”

Τις εγκαταστάσεις της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, προκειμένου να ενημερωθεί για τις ανάγκες και τις προοπτικές ανάπτυξης των δύο Τμημάτων της Σχολής.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση με την Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγήτρια κ. Χριστίνα Καρατζαφέρη, τους Προέδρους των δύο Τμημάτων της ΣΕΦΑΑΔ, κ. Νικόλαο Διγγελίδη, Πρόεδρο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), και κ. Αθανάσιο Μανούρα, Πρόεδρο του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (ΤΔΔ), καθώς μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα ζητήματα που αφορούν τις κτιριακές και αθλητικές υποδομές, τις ανάγκες εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσα από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο Δημήτρης Κουρέτας είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά τις σημαντικές ελλείψεις και τις αυξημένες ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις στα Τρίκαλα, τόσο σε επίπεδο κτιριακών υποδομών όσο και σε επίπεδο αθλητικών και εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων.

Όπως επισήμανε, παρά το υψηλό ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο των δύο Τμημάτων και τη σημαντική συμβολή τους στην εκπαιδευτική και αναπτυξιακή φυσιογνωμία της Θεσσαλίας, η διατήρηση και η περαιτέρω ανάπτυξη των περιφερειακών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων προϋποθέτει ουσιαστικές επενδύσεις στις υποδομές τους.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι διαθέσιμη να συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των πανεπιστημιακών υποδομών και στην αντιμετώπιση προβλημάτων που επηρεάζουν τη λειτουργία τους, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ολοκληρωμένη πρόταση από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και κάλεσε τη διοίκηση του να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας επιθυμεί να στηρίξει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τις αναπτυξιακές του προοπτικές. Για να μπορέσουμε όμως να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις, απαιτείται η κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων με σαφείς στόχους, τεχνική ωρίμανση, προγραμματισμό και κοστολόγηση. Εφόσον υπάρξει ένας τέτοιος σχεδιασμός, είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε κάθε δυνατότητα στήριξης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στήριξη που έχει ήδη παράσχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του 2023 για την αποκατάσταση υποδομών και ερευνητικού εξοπλισμού, αλλά και στις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για την ενίσχυση της προστασίας της περιοχής από μελλοντικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Τον Περιφερειάρχη συνόδευαν η Χωρική Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Δια Βίου Μάθησης Θανάσης Ξάφος, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Αριστείδης Κολιός, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δημήτρης Δαλαμάγκας και ο ειδικός συνεργάτης του Περιφερειάρχη Βασίλης Έξαρχος.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα με κοινή διαπίστωση ότι η παρουσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό πυλώνα για την περιοχή και ότι μέσα από θεσμική συνεργασία, ολοκληρωμένο σχεδιασμό και αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων μπορούν να προωθηθούν ουσιαστικές λύσεις για την αναβάθμιση των πανεπιστημιακών υποδομών.