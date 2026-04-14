Αιματηρή ληστεία σε περίπτερο στην Καρδίτσα – Ανήλικος τραυμάτισε τον υπάλληλο

Από το Αστυνομικό Τμήμα Σοφάδων σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ανήλικου ημεδαπού, καθώς και σε βάρος άγνωστων, μέχρι στιγμής, ατόμων, για το αδίκημα της ληστείας.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 20-02-2026 στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας, ο ανήλικος, από κοινού με άγνωστους, μέχρι στιγμής, συνεργούς του, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, μετέβησαν σε περίπτερο όπου βρισκόταν ημεδαπός άνδρας.

Στην προσπάθεια του ημεδαπού να αποτρέψει την αφαίρεση προϊόντων από τους δράστες, ο ανήλικος τον τραυμάτισε με μαχαίρι σε σημείο του ποδιού, ενώ από το εσωτερικό του περιπτέρου αφαιρέθηκε το χρηματικό ποσό των -40- ευρώ περίπου.

Ο παθών είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του ανήλικου δράστη, βρέθηκε και κατασχέθηκε σχετικός ρουχισμός.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σοφάδων.