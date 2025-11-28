Mε εκπροσώπους του Συλλόγου Τριτέκνων Θεσσαλίας ο Δημήτρης Κουρέτας

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα πραγματοποίησαν εκπρόσωποι των Συλλόγων Τριτέκνων Θεσσαλίας, μέλη της ΟΠΟΤΤΕ. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας Χρήστος Γκουρομπίνος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες της Περιφέρειας που αφορούν τη στήριξη των οικογενειών με τρία παιδιά, ενώ εξετάστηκαν δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων ενημέρωσαν τον Περιφερειάρχη και για τα βασικά τους αιτήματα, τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της κυβέρνησης, όπως η θεσμική αναγνώριση των τριτέκνων ως πολύτεκνοι και η ενίσχυση μέτρων που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους.

Ο Περιφερειάρχης εξέφρασε τη στήριξή του στις διεκδικήσεις τους, επισημαίνοντας τον σημαντικό τους ρόλο στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίλυση του δημογραφικού προβλήματος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Πρόεδρος Τριτέκνων Ν. Μαγνησίας «Αργώ» και Γενική Γραμματέας ΟΠΟΤΤΕ Σούλα Βακουφτσή, ο Πρόεδρος Τριτέκνων Καρδίτσας και Υπεύθυνος Εσωτερικής Λειτουργίας ΟΠΟΤΤΕ Γιώργος Καπράνας, ο Πρόεδρος Τριτέκνων Ν. Λάρισας Δημήτρης Μπουλουμπάσης, η Πρόεδρος Τριτέκνων Φαρσάλων Χριστίνα Φίλων, ο Αντιπρόεδρος Τριτέκνων Φαρσάλων Δημήτρης Χατζημήτρος, και ο Πρόεδρος Τριτέκνων Ελασσόνας Ευάγγελος Μπάρας.