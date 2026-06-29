Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε ο διεθνής διαγωνισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής στον Βόλο

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο 27 και 28 Ιουνίου στον Βόλο ο διεθνής διαγωνισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής ROBOTEX EU MED AND BALKAN 2026, ο οποίος συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Ελληνικό Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (Hellenic Educational Robotics Organisation – H.E.R.O.) και την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ανέδειξε τον Βόλο σε επίκεντρο της εκπαιδευτικής ρομποτικής, της καινοτομίας και της τεχνολογίας για ολόκληρη την περιοχή της Ευρώπης και της Μεσογείου.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια του διημέρου, οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν με απόλυτα ομαλό τρόπο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ενώ η μεγάλη συμμετοχή ομάδων, διαγωνιζομένων, συνοδών και επισκεπτών επιβεβαίωσε τη δυναμική της διοργάνωσης. Οι αποστολές από την Ελλάδα και το εξωτερικό δημιούργησαν σημαντική κινητικότητα στην τοπική αγορά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής.

Οι 66 ομάδες, με 243 διαγωνιζόμενους και 93 ρομπότ από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Τσεχία, την Ιταλία, την Αρμενία και το Πακιστάν, πρόσφεραν ένα διήμερο υψηλού επιπέδου, γεμάτο δημιουργικότητα, συνεργασία και τεχνολογική καινοτομία. Παράλληλα, εκατοντάδες συνοδοί, εκπαιδευτικοί, γονείς και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τόσο τις δυνατότητες της εκπαιδευτικής ρομποτικής όσο και την πόλη του Βόλου και τη Θεσσαλία συμβάλλοντας στην τοπική οικονομία και στο τουριστικό προϊόν της Θεσσαλίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η ανοιχτή συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη, τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα και το μέλλον της εργασίας, με τη συμμετοχή διακεκριμένων στελεχών της αγοράς, ενώ μεγάλη επισκεψιμότητα σημείωσαν και τα περίπτερα τεχνολογίας της Nokia και των φοιτητικών ομάδων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που είχαν στηθεί. Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε επίσης η μουσική εκδήλωση του Μουσικού Σχολείου Βόλου, η οποία προσέδωσε έναν ιδιαίτερο πολιτιστικό χαρακτήρα στη διεθνή συνάντηση.

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του ROBOTEX EU MED AND BALKAN 2026 επιβεβαιώνει σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Εξυπηρέτησης Πολιτών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ. Γιάννης Αναστασίου, πως «η Θεσσαλία μπορεί να φιλοξενεί διεθνείς διοργανώσεις υψηλών απαιτήσεων, συνδυάζοντας άρτια οργάνωση, ακαδημαϊκή γνώση, τεχνολογική καινοτομία και εξωστρέφεια. Παράλληλα, ενισχύει την εικόνα του Βόλου ως σύγχρονου προορισμού που μπορεί να προσελκύει σημαντικές εκπαιδευτικές, επιστημονικές και τεχνολογικές εκδηλώσεις με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του ROBOTEX EU MED AND BALKAN 2026 αποτελεί ένα ακόμη απτό δείγμα πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας με την συνεργασία των τοπικών φορέων και επιχειρήσεων της περιοχής μπορούν να υλοποιούν μεγάλα ειδικά γεγονότα. Η μεγάλη συμμετοχή ομάδων και αποστολών από την Ελλάδα και το εξωτερικό έδειξε πως η Θεσσαλία μπορεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για διεθνείς διοργανώσεις καινοτομίας και τεχνολογίας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους συνδιοργανωτές, τους εθελοντές, τους εργαζόμενους, τους εκπαιδευτικούς, τους συμμετέχοντες και όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια διεξαγωγή του διαγωνισμού. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα συνεχίσει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη του τόπου μας.»

Να σημειωθεί πως σημαντικές ήταν οι διακρίσεις στις πρώτες θέσεις κατάταξης των ομάδων Ρομποτικής από τον Βόλο και την Θεσσαλία που συμμετείχαν.