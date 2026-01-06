Mε λαμπρότητα η εορτή των Θεοφανείων στον Άγιο Γεώργιο Τυρνάβου

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Τυρνάβου, παρουσία πλήθους πιστών που κατέκλυσαν τον ναό για να τιμήσουν τη μεγάλη αυτή ημέρα της Χριστιανοσύνης.

Της Ακολουθίας των Θεοφανίων και του Μεγάλου Αγιασμού προεξήρχε ο πατέρας Ιάκωβος, ο οποίος τέλεσε με ευλάβεια την ιερή τελετή, μεταφέροντας το μήνυμα της Βάπτισης του Ιησού Χριστού και του Αγιασμού των υδάτων. Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, με τους πιστούς να συμμετέχουν ενεργά στην ιερή ακολουθία.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η απελευθέρωση λευκών περιστεριών στον ουρανό, σύμβολο ειρήνης, αγνότητας και ελπίδας, ενώ όλοι μαζί οι παρευρισκόμενοι έψαλαν το «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου, Κύριε», δημιουργώντας ένα έντονα πνευματικό κλίμα.

Η σημερινή ημέρα συγκινεί βαθιά, καθώς από άκρου εις άκρων της Ελλάδας εορτάζεται η Βάπτιση του Ιησού Χριστού, υπενθυμίζοντας τη σημασία της πίστης, της ενότητας και του φωτισμού στη ζωή των ανθρώπων.

Στην τελετή παρέστησαν ο πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας και μέλος της Επιτροπής Αποκατάστασης Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών, κ. Σάκης Παιδής, καθώς και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων τιμώντας με την παρουσία τους τον εορτασμό.

