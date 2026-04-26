Mπαρμπούτης: Τέσσερις δράσεις – παρεμβάσεις, αναγκαίες για την ανάπτυξη της Καρδίτσας και της Θεσσαλίας

Σε 4 δράσεις και παρεμβάσεις που συνδέονται με το Επιμελητήριο Καρδίτσας και οποίες είναι απολύτως αναγκαίες, αλλά και υλοποιήσιμες και θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της Καρδίτσας και της Θεσσαλίας γενικότερα, αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του, στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Μπαρμπούτης.

Ο κ. Μπαρμπούτης χαρακτήρισε «εξαιρετικά θετικό μήνυμα το γεγονός ότι η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπάει στην ελληνική περιφέρεια και ειδικά στην Καρδίτσα, μια περιοχή «αδικημένη» αναπτυξιακά κρίνοντας από το κεφαλήν της ΑΕΠ, τις νέες επενδύσεις και τη συνεχή πληθυσμιακή της συρρίκνωση», ενώ σημείωσε πως «ο επιμελητηριακός θεσμός αποτελεί διαχρονικά τον στενότερο συνεργάτη της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας. Ειδικά για τη Θεσσαλία, μια περιφέρεια που έχει δοκιμαστεί σκληρά από τις πλημμύρες της τελευταίας 5-ετίας, αλλά παραμένει όρθια και παραγωγική, η στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας δεν είναι απλώς ένας «στόχος στο χαρτί», είναι ζήτημα επιβίωσης και προοπτικής».

Σύμφωνα με τον κ. Μπαρμπούτη «για να μπορέσουμε να μιλάμε με ρεαλιστικούς όρους για το «μέλλον της Ελλάδας που χτίζεται στην Περιφέρεια», οφείλουμε να περάσουμε από τις διαπιστώσεις στις πράξεις. Ειδικότερα για τον νομό Καρδίτσας, θα προτείνω 4 δράσεις ή παρεμβάσεις που άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με το Επιμελητήριο Καρδίτσας και τις οποίες υποστηρίζω. Οι δράσεις αυτές κρίνω ότι είναι απολύτως αναγκαίες, αλλά και υλοποιήσιμες, και θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της Καρδίτσας και της Θεσσαλίας γενικότερα.

Συγκεκριμένα:

Πρώτον, με δεδομένο ότι η περιοχή της Καρδίτσας έχει την μικρότερη ελκυστικότητα για νέες επενδύσεις σε σχέση με τους άλλους θεσσαλικούς νομούς, προτείνω την τροποποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου. Αν δείτε τον αριθμό των επενδύσεων που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια, αυτές κατευθύνονται στην πλειονότητά τους στους Νομούς Λάρισας και Μαγνησίας. Κρίνω ότι, είναι επιτακτική ανάγκη η ένταξη της Καρδίτσας σε μια πιο ευνοϊκή κλίμακα ενισχύσεων. Μόνο μέσα από ουσιαστικά επενδυτικά κίνητρα θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε νέα κεφάλαια, να στηρίξουμε τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, να κρατήσουμε τους νέους στον τόπο μας και να δημιουργήσουμε βιώσιμες θέσεις εργασίας.

Δεύτερον, προτείνω την αποκέντρωση Υπηρεσιών που συνδέονται με τον πρωτογενή τομέα και ανήκουν στην εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Θεσσαλία αποτελεί τον κατεξοχήν «αγροτικό πυλώνα» της χώρας. Εδώ κτυπά η καρδιά της αγροτιάς. Προτείνω τη μεταφορά κρίσιμων Υπηρεσιών και Οργανισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης από την Αθήνα στη Θεσσαλία, αφού η λειτουργία τους συνδέεται με τον αγροτικό τομέα. Γνωρίζω ότι αποτελεί δύσκολο εγχείρημα, είναι όμως ρεαλιστικό!! Αναφέρω χαρακτηριστικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον οποίο πολύ συζήτηση έγινε τελευταία, ο οποίος απασχολεί περίπου 700 εργαζόμενους, σημειώνω, πολύ καλά αμειβόμενους. Οι εργασίες του συνδέονται άμεσα μα τον πρωτογενή τομέα και συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να βρίσκεται στην Αθήνα. Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς, η μεταφορά των οποίων στη Θεσσαλία θα μπορούσε να ευνοήσει την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους, λόγω εγγύτητας με τους παραγωγούς του πρωτογενή τομέα, ενώ θα βοηθούσε σημαντικά την Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Τρίτον, προτείνω την ταχεία αξιοποίηση του χώρου των πρώην καπναποθηκών στην περιοχή της Καρδιτσομάγουλας. Πρόκειται για εκτάσεις για τις οποίες το Επιμελητήριο έχει κάνει σχετικές ενέργειες, αλλά όλα παραμένουν σε στασιμότητα. Η άμεση και ορθολογική αξιοποίησή τους μπορεί να προσδώσει νέα αναπτυξιακή δυναμική και να δημιουργήσει νέους πόλους δραστηριότητας για την περιοχή.

Τέλος, προτείνω την αξιοποίηση της έκτασης και των κτιρίων του πρώην σταθμού επιβητόρων, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, ένα θέμα για το οποίο έχω αρθρογραφήσει στο παρελθόν, αλλά δυστυχώς δεν υπήρξαν ώτα ευήκοα!! Έχω κάνει σχετική συζήτηση με τον συμπολίτη μας πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιάρα, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός για τη μεταφορά της ιδιοκτησίας του οικοπέδου και των κτιριακών εγκαταστάσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου σήμερα ανήκουν, στο Δήμο Καρδίτσας. Προτείνω λοιπόν την άμεση μεταφορά τους είτε στον Δήμο Καρδίτσας, είτε στην Κτηνιατρική Σχολή της πόλης μας. Αποτελούν κεφάλαιο αναξιοποίητο για την περιοχή μας και η παραχώρηση θα δώσει τη δυνατότητα αξιοποίησής τους, ενώ θα ενισχύσει την ανάπτυξη της περιοχής.

Ο Κ. Μπαρμπούτης κατέληξε λέγοντας πως «η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό σας και θα σας παρέχει όποια βοήθεια μπορεί για την επίτευξη του κοινού μας στόχου, που είναι η ανάπτυξη της Περιφέρειας».