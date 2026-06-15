Βαριά καμπάνα από το Εφετείο Λάρισας σε Μπέο για εξύβριση Βενέτη

Συνολική ποινή φυλάκισης 12 μηνών επέβαλε σήμερα το Μονομελές Εφετείο Λάρισας σε βάρος του δημάρχου Βόλου Αχ. Μπέου για εξύβριση του δημοτικού συμβούλου της Συμμαχίας για τον Βόλο και προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας Χρήστου Βενέτη.

Το δικαστήριο δεν ανέστειλε την ποινή και τη μετέτρεψε προς 50 ευρώ ανά ημέρα, πράγμα που σημαίνει ότι σε περίπτωση που καταδικαστεί τελεσίδικα ο δήμαρχος Βόλου θα πρέπει να καταβάλει το ποσό άνω των 36.000 ευρώ καθώς υπάρχει προσαύξηση κατά 110% συν τα δικαστικά έξοδα.

Σημειώνεται ότι συνήγορος του κ. Βενέτη ήταν ο κ. Νίκος Παπαπέτρος.

Ειδικότερα, στις 20 Φεβρουαρίου του 2024 ο Αχ. Μπέος στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου αναφέρθηκε στον κ. Βενέτη χαρακτηρίζοντάς των «μαϊμού». Μάλιστα η συγκεκριμένη φράση που ειπώθηκε ήταν «…μαϊμού τον Βενέτη, που είναι και πρόεδρος του ΙΣΜ. Μαϊμού και πάλι μαϊμού». Η συνέντευξη Τύπου αναρτήθηκε και στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ μία ημέρα μετά και κατά τη διάρκεια του δημοτικού συμβουλίου είπε ξανά τη λέξη «μαϊμού» αναφερόμενος στον κ. Βενέτη.

magnesianews.gr