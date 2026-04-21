Aλμυρός: Έψαχνε τον αδελφό του και τον βρήκε απαγχονισμένο

Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα το μεσημέρι σε αποθήκη δίπλα στο σπίτι του στον Αλμυρό, 52χρονος Αλμυριώτης, ο οποίος φέρεται να έβαλε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο τέλος στη ζωή του.

Στενό συγγενικό του πρόσωπο τον αναζητούσε για αρκετές ώρες χωρίς να καταφέρει να τον εντοπίσει, με τον 52χρονο να μην απαντά στο τηλέφωνο.

Πήγε στο σπίτι του 52χρονου ο οποίος φαινόταν πως έλειπε από αυτό και κατόπιν πήγε στη διπλανή αποθήκη, όπου τον βρήκε απαγχονισμένο, με σχοινί.

Σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο του Κ.Υ. να μεταβαίνει στο σημείο, ενώ η σορός του μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου.

Έρευνα για το τραγικό περιστατικό διενεργεί το Α.Τ. Αλμυρού, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής στον 52χρονο.

