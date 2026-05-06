METRO: Η δράση «Γεύμα Προσφοράς» στηρίζει οικογένειες της Θεσσαλίας

Για δεύτερη χρονιά, η επιτυχημένη δράση «Γεύμα Προσφοράς» της METRO συνεχίζει το ταξίδι της, με σταθμό αυτή τη φορά τα Τρίκαλα και σκοπό την έμπρακτη ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών της Θεσσαλίας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «Μαζί, για κάθε Οικογένεια» και έχει ως βασικό στόχο τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, προσφέροντας βασικά αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης.

Σε συνεργασία με τη Emfasis Non-profit, η δράση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Θεσσαλία, όπου πολλές οικογένειες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες. Πάνω από 70 εργαζόμενοι της METRO, μαζί με τα παιδιά τους, συμμετείχαν εθελοντικά, συσκευάζοντας 250 πακέτα, τα οποία διανεμήθηκαν σε ισάριθμες οικογένειες στον Δήμο Τρικκαίων και Καρδίτσας, στον Δήμο Παλαμά και στον Δήμο Μουζακίου.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι εθελοντές έγραψαν κάρτες με ευχές, τις οποίες ζωγράφισαν τα παιδιά, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερα ζεστό χαρακτήρα στην πρωτοβουλία. Η METRO, μέσα από το πρόγραμμα, συνεχίζει να στηρίζει ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή, προάγοντας την αλληλεγγύη και αναδεικνύοντας τη δύναμη της συλλογικής προσφοράς. Παράλληλα, κάθε δράση δίνει ελπίδα και ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης σε ανθρώπους και οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Η δράση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Απριλίου, στο κατάστημα My market Τρίκαλα Νοσοκομείο.

