Nέες πτήσεις από το αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου – Οι ευρωπαϊκές πόλεις που συνδέονται με την Κ. Ελλάδα

Ξεκινούν φέτος τον Μάιο οι πτήσεις προς το αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου, όπου θα γίνονται πτήσεις από Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο και Πολωνία, ενώ στις πτήσεις εσωτερικού θα συνδέονται η Μαγνησία με το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου, η πρώτη πτήση της φετινής περιόδου είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όταν αεροσκάφος της Eurowings θα πραγματοποιήσει τη σύνδεση με το Ντίσελντορφ. Η πτήση θα πραγματοποιείται κάθε Σάββατο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται πτήσεις της Ryanair προς τις Bρυξέλλες και συγκεκριμένα προς το αεροδρόμιο Σαρλερουά. Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα από 1 Ιουνίου έως 19 Οκτωβρίου 2026, καθώς και κάθε Παρασκευή από 5 Ιουνίου έως 23 Οκτωβρίου 2026, με άφιξη στις 18:45 και αναχώρηση στις 19:10.

Στο φετινό πρόγραμμα θα γίνονται πτήσεις τσάρτερ της Smartwings από χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιείται πτήση από το Κατοβίτσε της Πολωνίας, κάθε Τετάρτη από 3 Ιουνίου έως 16 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ θα υπάρχει και σύνδεση με το Μπρνο της Τσεχίας, κάθε Πέμπτη από 11 Ιουνίου έως 17 Σεπτεμβρίου 2026, με άφιξη στις 08:50 και αναχώρηση στις 09:40.

Επιπλέον, πτήσεις της Eurowings από το Ντίσελντορφ, θα πραγματοποιούνται και κάθε Τετάρτη από 22 Ιουλίου έως 26 Αυγούστου 2026.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και πτήση της Transavia από το Παρίσι και συγκεκριμένα από το αεροδρόμιο Ορλί. Η πτήση θα πραγματοποιείται κάθε Σάββατο από 6 Ιουνίου έως 3 Οκτωβρίου 2026.

Η Sky Express θα πραγματοποιεί πτήσεις προς το Hράκλειο της Κρήτης. κάθε Τρίτη από 23 Ιουνίου έως 29 Σεπτεμβρίου 2026 και κάθε Παρασκευή από 19 Ιουνίου έως 25 Σεπτεμβρίου 2026.

