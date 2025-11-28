Nέος ψηφιακός αγγειογράφος στο ΠΓΝ Λάρισας

Ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ κ. Φώτης Σερέτης υπέγραψε την σύμβαση διαμόρφωσης χώρου προϋπολογισμού 250.000€, με χρήματα από τον προϋπολογισμό της Υ.Πε , στον οποίο θα εγκατασταθεί το επόμενο διάστημα μέσα σε 4 μήνες, νέος ψηφιακός αγγειογράφος αξίας 1.450.000€, δωρεά των ΕΛΠΕ.

Ειδικότερα το ΠΓΝ Λάρισας αποτελεί σημείο αναφοράς για όλη την 5η Υ.Πε κέντρο αντιμετώπισης εγκεφαλικών με εμβολισμό. Κέντρο θρομβοεκτομών ανάμεσα στα 5 σε όλη την Ελλάδα.( Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Κρήτη).

Αξίζει να τονιστεί ότι, στο Εργαστήριο Ακτινολογίας του ΠΓΝΛ η λειτουργία του Υφιστάμενου Ψηφιακού Αγγειογράφου, έχει ήδη Εκκινήσει την Αντιμετώπιση των ασθενών με Αιμορραγίες Εγκεφάλου και Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ), ενώ έχει θέσει τις βάσεις για την Διαγνωστική και Θεραπευτική αντιμετώπιση Παθήσεων των Περιφερικών Αγγείων.

Με την προσθήκη του νέου Ψηφιακού Αγγειογράφου, το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ), τα Ανευρύσματα Εγκεφάλου καθώς και όλες οι Διαγνωστικές και Θεραπευτικές πράξεις που αφορούν σε Αγγειακές Παθήσεις θα υποστηρίζονται με Τεχνολογία Αιχμής.

Επιπρόσθετα, θα αυξηθεί η διαθεσιμότητα υπηρεσιών για ελάχιστα Επεμβατικές Παρεμβάσεις σε Ογκολογικούς Ασθενείς όπως Βιοψίες, Εμβολισμοί και όλο το Φάσμα των Θεραπειών που μπορούν να προσφερθούν μέσω της Επεμβατικής Ακτινολογίας.

Πρακτικά όταν ένας πολίτης υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα, εάν εντός του παραθύρου «8 ωρών από την ώρα εκδήλωσής του» πραγματοποιηθεί εμβολισμός, ανάλογα και με την κατάσταση του ασθενή σε ποσοστό πάνω από 50% των ασθενών έχουμε πλήρη αποκατάσταση.

Δημιουργήθηκε λοιπόν και εξελίχθηκε με τον νέο Αγγειογράφο ένα σημείο αναφοράς το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την προστασία των ασθενών της Υγειονομικής μας Περιφέρειας και όχι μόνο.