Oι Ιατρικοί Σύλλογοι Θεσσαλίας στηρίζουν τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Με κοινή ανακοίνωσή τους οι Ιατρικοί Σύλλογοι της Θεσσαλίας στηρίζουν τον αγώνα των αγροτών στα μπλόκα.

Η ανακοίνωση:

“Οι Ιατρικοί Σύλλογοι Λάρισας, Μαγνησίας , Τρικάλων και Καρδίτσας εκφράζουμε την πλήρη και έμπρακτη συμπαράστασή μας στον δίκαιο αγώνα και τις κινητοποιήσεις των αγροτών της περιοχής μας και όλης της χώρας.

Ο αγροτικός και ο ιατρικός κόσμος, αν και υπηρετούν διαφορετικούς τομείς της κοινωνίας, βρίσκονται αντιμέτωποι με κοινά προβλήματα:την υποχρηματοδότηση, το αυξημένο κόστος λειτουργίας, τη βαριά φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση, καθώς και την έλλειψη ουσιαστικής κρατικής στήριξης.

Οι αγρότες αποτελούν βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας της Θεσσαλίας συνολικά.

Τα κοινά μας αιτήματα για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, οικονομική βιωσιμότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ουσιαστική στήριξη από την Πολιτεία μας ενώνουν στον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο για όλους.

Καλούμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικό διάλογο με τους αγρότες και να δώσει πραγματικές, βιώσιμες λύσεις στα δίκαια αιτήματά τους.

Οι Ιατρικοί Σύλλογοι δηλώνουν παρόντες και αλληλέγγυοι στον αγώνα των αγροτών”.