O Δημήτρης Κουρέτας συνεχάρη αθλητές για τις διεθνείς διακρίσεις τους

Την αθλήτρια Στεφάνια Ζαχείλα καθώς και τους αθλητές Παναγιώτη Ντικούδη και Ιωάννη Βαβάτσικο υποδέχτηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας, προκειμένου να τους συγχαρεί για τις αθλητικές τους διακρίσεις και να τους παραδώσει τιμητικές πλακέτες.

Πιο συγκεκριμένα η αθλήτρια Πάλης στην Άμμο Στεφανία Ζαχείλα κατέκτησε την 3η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, ενώ χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών με την Εθνική μας ομάδα κατέκτησαν οι Παναγιώτης Ντικούδης και Ιωάννης Βαβάτσικος.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας πιστή στην φιλοσοφία της που θέλει να είναι κοντά και να στηρίζει τόσο τις αθλητικές διοργανώσεις, αλλά και τους αθλητές και τις αθλήτριες όλων των αθλημάτων βράβευσε τους παραπάνω αθλητές για τα αθλητικά τους επιτεύγματα.

Στις βραβεύσεις παρευρέθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Σουλούκος Σωτήριος και η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Χρύσα Τσαγανού.