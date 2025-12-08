“Open Day Εθελοντισμού” στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού, η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω της Αντιπεριφέρειας Εθελοντισμού και Πρόνοιας και της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας υλοποιεί φέτος το διαδραστικό “Open Day Εθελοντισμού” στον προαύλιο χώρο της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Θεοφράστου & Καλλισθένους 27, Λάρισα), την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, από τις 09:00 έως τις 15:00.

Η δράση διεξάγεται με τη συνδρομή Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στο ευρύ κοινό. Στόχος είναι να λειτουργήσει ως ζωντανό “εκθετήριο” εθελοντισμού και πολιτικής προστασίας, προσφέροντας στο ευρύ κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά το έργο, τον εξοπλισμό και τους ανθρώπους που καθημερινά συμβάλλουν στην προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Στο πλαίσιο του “Open Day Εθελοντισμού” θα διεξαχθούν μεταξύ άλλων:

• Πρακτικές Εθελοντισμού – Επιδείξεις (ΚΑΡΠΑ, χρήση πυροσβεστήρα, Α’ Βοήθειες κλπ).

• Ενημερώσεις για τα μέτρα αυτοπροστασίας στο σπίτι, το σχολείο και το αυτοκίνητο, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.