“Open Day Εθελοντισμού” στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού, η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω της Αντιπεριφέρειας Εθελοντισμού και Πρόνοιας και της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, θα υλοποιήσει φέτος ένα διαδραστικό “Open Day Εθελοντισμού” στον προαύλιο χώρο της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Θεοφράστου & Καλλισθένους 27, Λάρισα), την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, από τις 9:00 έως τις 15:00.

Η δράση θα υλοποιηθεί με τη συνδρομή Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και σε αυτή καλούνται να μετάσχουν οι μαθητές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Θεσσαλίας. Επιπλέον η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή για το ευρύ κοινό.

Στόχος της δραστηριότητας είναι να λειτουργήσει ως ζωντανό “εκθετήριο” εθελοντισμού και πολιτικής προστασίας, προσφέροντας στο ευρύ κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά το έργο, τον εξοπλισμό και τους ανθρώπους που καθημερινά συμβάλλουν στην προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Στο πλαίσιο του “Open Day Εθελοντισμού” θα διεξαχθούν μεταξύ άλλων: