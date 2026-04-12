Tραγωδία στον Βόλο: Πέθανε ο 58χρονος χειριστής που καταπλακώθηκε από εκσκαφέα

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, ο 58χρονος χειριστής Χαρ. Χιονίδης, ο οποίος καταπλακώθηκε από εκσκαφέα την Μεγάλη Δευτέρα στην Νέα Δημητριάδα.

Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο του Βόλου, όπου σήμερα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, συγγενείς και φίλους στην Πορταριά όπου διέμενε.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη φόρτωση εκσκαφέα σε φορτηγό, όταν υποχώρησε η ράμπα, με αποτέλεσμα το μηχάνημα να ανατραπεί και να πέσει πάνω στον 58χρονο χειριστή.

Λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης, ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο εργολάβος του ιδιωτικού έργου, ωστόσο με εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου αφέθηκε ελεύθερος, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης.

