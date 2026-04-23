Βιολάντα: “Μπλόκο” από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο αίτημα επαναλειτουργίας του δεύτερου εργοστασίου 

Σε «τείχος» προσέκρουσε η προσπάθεια της διοίκησης της “Bιολάντα” να επαναλειτουργήσει το δεύτερο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας, όταν κατέθεσε εκ νέου φάκελο με τα απαραίτητα έγγραφα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία με την σειρά της απέρριψε το αίτημα, καθώς και πάλι εντοπίστηκαν παραλείψεις

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του enikos.gr, η διοίκηση της μπισκοτοβιομηχανίας έχει προχωρήσει σε έναν αγώνα δρόμου, προκειμένου να ανοίξει το δεύτερο εργοστάσιο της «Βιολάντα», στο οποίο είχε μπει λουκέτο για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να μην συνέβαινε μια νέα τραγωδία όπως αυτή με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες.

Έτσι, πριν από περίπου 15 ημέρες, κατατέθηκε, από την πλευρά της διοίκησης της «Βιολάντα», εκ νέου φάκελος με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ζητώντας την επαναλειτουργία του δεύτερου εργοστασίου. Από την πλευρά της, απέρριψε το σχετικό αίτημα, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, εντοπίστηκαν ξανά παραλείψεις στο ζήτημα της πυρασφάλειας.

«Δεν γνώριζα για την οσμή του υγραερίου»

Την ίδια ώρα, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, χθες (22/04) πέρασε εκ νέου το κατώφλι του ανακριτή Τρικάλων, για την συμπληρωματική απολογία του, κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία από αμέλεια, αλλά και για την πρόκληση σωματικών βλαβών, καθώς υπενθυμίζεται ότι εκτός από τις πέντε νεκρές εργάτριες, άλλοι επτά εργαζόμενοι τραυματίστηκαν από την φονική έκρηξη.

Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε, για ακόμη μία φορά, ότι γνώριζε για την οσμή υγραερίου στο εργοστάσιο, ενώ φέρεται να επεσήμανε πως παραμένει στο πλευρό των οικογενειών των ανθρώπων που έχασαν την ζωή τους, ζητώντας εκ νέου την αποφυλάκισή του.

Ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας κρατείται προσωρινά από τις 18 Φεβρουαρίου, καθώς οι δικαστικές Αρχές δεν είχαν κάνει δεκτό το πρώτο αίτημα αποφυλάκισης που είχε καταθέσει. Η πλευρά του κατηγορούμενου, προσέφυγε κατά της απόφασης, και τώρα μένει να φανεί εάν το Δικαστικό Συμβούλιο θα αποφασίσει να αφεθεί ελεύθερος ή να παραμείνει στη φυλακή.

Μηνύσεις από τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας

Παράλληλα, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το enikos.gr, οι συγγενείς των θυμάτων της έκρηξης, που σημειώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους πέντε εργαζόμενες, το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να καταθέσουν μηνύσεις προς κάθε υπηρεσία, που θεωρούν υπεύθυνη για την τραγωδία.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να στραφούν ενάντια στους κρατικούς υπαλλήλους, οι οποίοι, όπως υποστηρίζουν οι συγγενείς των θυμάτων, με τις παραλείψεις τους και τους ελλιπείς ελέγχους στο εργοστάσιο, δεν απέτρεψαν την φονική έκρηξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, στο κάδρο των ευθυνών που επιρρίπτουν οι συγγενείς, βρίσκονται η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η Διεύθυνση Πολεοδομίας του δήμου Τρικκαίων, η Πυροσβεστική καθώς και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

«Ο Τζιωρτζιώτης είπε “άμα γύριζα το χρόνο πίσω θα τα άλλαζα όλα”»

Oπως είχε γράψει σε ρεπορτάζ το enikos.gr, σημαντικά είναι και τα ευρήματα μέσα από τις αναλύσεις που προχώρησε το Γενικό Χημείο του Κράτους, καθώς εντοπίστηκαν μεγάλη ποσότητα προπανίου, αρωματικοί υδρογονάνθρακες και άλλες ουσίες σε δείγματα που συγκεντρώθηκαν από αέρα, χώμα και υλικά που αναδεικνύουν την διαρροή υγραερίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Χημείου του Κράτους, η παρουσία υγραερίου επιβεβαιώθηκε ακόμη και σε «τυφλό» δείγμα χώματος, το οποίο συλλέχθηκε σε απόσταση 100 μέτρων από τον αύλειο χώρο του εργοστασίου. Στο συγκεκριμένο δείγμα, ανιχνεύθηκαν προπάνιο, ισοβουτάνιο και βουτάνιο, ενώ στην σχετική έκθεση επισημαίνεται πως «η ακριβής ποσότητα των επιμέρους αερίων του υγραερίου στο δείγμα ενδέχεται να είναι υψηλότερη αυτής που προσδιορίστηκε εργαστηριακά, λόγω διαφυγής των αερίων κατά τη δειγματοληψία».

Επιπλέον, μέσα από την κατάθεση που έδωσε συγγενής ενός εκ των πέντε γυναικών που έχασαν την ζωή τους, και δημοσίευσε το enikos.gr, έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2026, αποκαλύπτεται πως οι εργαζόμενοι είχαν ενημερώσει επανειλημμένα για την έντονη οσμή στον χώρο του εργοστασίου.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα κατέθεσε πως η αδελφή της εργαζόταν στο εργοστάσιο περίπου 14 χρόνια, ενώ η μητέρα της 28. Η ίδια, δούλευε από το 2011 έως το 2022, αλλά λόγω κάποιων θεμάτων υγείας, χρειάστηκε να σταματήσει. «Μου είχαν πει ότι μύριζε υγραέριο πολύ. Ήταν περίπου 2 μήνες πριν από το συμβάν. Αλλά και μία φίλη μου, η οποία εργαζόταν εκεί, μου είπε ότι μύριζε και το καλοκαίρι». Όπως λέει, οι εργαζόμενες δεν πήγαιναν στην τουαλέτα, χωρίς να ρίξουν απορρυπαντικό στην τουαλέτα, γιατί «μύριζε πολύ» και προσθέτει πως «η τουαλέτα ήταν δίπλα από το χώρο εισόδου του εργοστασίου, όλοι περνούσαν από εκεί και επομένως θεωρώ ότι αντιλαμβάνονταν τη μυρωδιά. Ανησυχούσαν και διαμαρτύρονταν στη μητέρα μου γιατί είχε άλλο πόστο κι έλεγχε τη γραμμή».

Οτιδήποτε της έλεγαν, σύμφωνα με την κατάθεση, «εκείνη το μετέφερε στον Τζιωρτζιώτη, στον Μ. που είναι ανιψιός του αφεντικού, και στον Α. που και αυτός έχει κάποιο σημαντικό πόστο. Είναι υπεύθυνος παραγωγής, όπως και ο ανιψιός του. Τους καθησύχαζαν λέγοντας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα ο Μ. και ο υδραυλικός Χ.Π έλεγαν ότι είναι ο βόθρος που μυρίζει. Η μητέρα μου συνέχιζε να τους προειδοποιεί, αλλά την καθησύχαζαν».

Σύμφωνα πάντα με την μάρτυρα, μετά το περιστατικό, ο κ. Τζιωρτζιώτης πήρε τηλέφωνο την μητέρα της, έκλαιγε, και της είπε «άμα γύριζα το χρόνο πίσω θα τα άλλαζα όλα και ό,τι και να κάνεις, μάνα είσαι και έχεις δίκιο. Ό,τι και να χρειαστείς είμαι εδώ».

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας, το γεγονός ότι η αδελφή της (σ.σ. που έχασε την ζωή της), δούλευε βραδινή βάρδια στο κτίριο που καταστράφηκε και εργαζόταν κάθε μέρα, εκτός από το Σάββατο και κάποιες φορές την Κυριακή. Εκείνη την Κυριακή, δεν ήταν προγραμματισμένη αρχικά ως εργάσιμη, «αλλά τους έστειλαν για δουλειά επειδή υπήρχε φόρτος εργασίας. Η μητέρα μου από το συμβάν έχει υποστεί σοκ. Την παρακολουθεί ψυχίατρος και είναι σε αναρρωτική άδεια».

Κωνσταντίνα Χαϊνά (enikos.gr)