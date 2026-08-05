Εξαρθρώθηκε σπείρα που «χτυπούσε» σπίτια σε Τρίκαλα, Καβάλα και Αγρίνιο – Πως δρούσε

Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένη σπείρα που φέρεται να είχε αναπτύξει έντονη εγκληματική δράση σε τρεις νομούς της χώρας, μεταξύ των οποίων στα Τρίκαλα, κατάφερε η Ελληνική Αστυνομία, με τις Αρχές της Καβάλας να εξιχνιάζουν εννέα διαρρήξεις κατοικιών και τρεις απόπειρες κλοπής

Αναλυτικά:

Από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας συνελήφθησαν την 4-8-2026 το απόγευμα στην Καβάλα με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας, δύο -2- αλλοδαποί, οι οποίοι διέπρατταν κλοπές και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή τετελεσμένη και σε απόπειρα, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών κατά περίπτωση, ενώ η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει έναν ακόμη αλλοδαπό δράστη τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Όπως προέκυψε από την εμπεριστατωμένη έρευνα και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας, οι τρεις δράστες κατά το χρονικό διάστημα από 6-7-2026 έως και 4-8-2026, ενεργώντας από κοινού και με διαφορετικές συνθέσεις κατά περίπτωση και χρησιμοποιώντας ενοικιαζόμενα οχήματα μετέβησαν σε περιοχές της Καβάλας, των Τρικάλων και του Αγρινίου και διέρρηξαν δώδεκα οικίες, αφαιρώντας από το εσωτερικό των εννέα εξ αυτών διάφορα χρηματικά ποσά, κοσμήματα, τιμαλφή και αντικείμενα, ενώ σε τρεις περιπτώσεις στην Καβάλα δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις πράξεις τους.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε την 4-8-2026 στην Καβάλα ένα ενοικιαζόμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δύο συλληφθέντες και από το εσωτερικό του κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των -10- ευρώ, διαρρηκτικά εργαλεία και ένα αφαιρεθέν ρολόι χειρός – προϊόν κλοπής.

Επιπλέον από την κατοχή των δύο δραστών, οι οποίοι αντιστάθηκαν κατά τη σύλληψή τους και από ενοικιαζόμενη οικία που χρησιμοποίησαν κατασχέθηκαν συνολικά είδη ένδυσης και υπόδησης που έφεραν κατά την τέλεση των ανωτέρω πράξεων, μέρος των αφαιρεθέντων κοσμημάτων το οποίο αποδόθηκε στον δικαιούχο τους, το χρηματικό ποσό των -1.280- ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και τρία πλαστά έγγραφα (μία άδεια ικανότητα οδήγησης και δύο δελτία αστυνομικής ταυτότητας).

Επισημαίνεται ότι οι συλληφθέντες είχαν εισέλθει και παρέμεναν παράνομα στη χώρα, ενώ ο ένας διαπιστώθηκε επιπλέον ότι διώκεται με Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Βόρειας Μακεδονίας για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας και της παράνομης κατοχής όπλων και εκρηκτικών.

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας.