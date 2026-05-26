Καινοτόμες θεραπείες στην Ουρολογία: Επιστημονική ημερίδα του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας στα Τρίκαλα

Με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τις σύγχρονες εξελίξεις στην ουρολογία και τις νέες θεραπευτικές δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη ιατρική τεχνολογία, το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα «Καινοτόμες θεραπείες στην Ουρολογία. Ρομποτική Χειρουργική και Laser στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας» , την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 και ώρα 19:30, στο Κτήριο Παπαστεριάδη στα Τρίκαλα (Στουρνάρα 14, περιοχή Μανάβικα).

Οι Ουρολόγοι της Α΄ Ουρολογικής Κλινικής του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας θα παρουσιάσουν τις νεότερες εξελίξεις στην ουρολογία, με έμφαση στις σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές, τη ρομποτική χειρουργική, τις εφαρμογές laser και την εξατομικευμένη φροντίδα του ασθενή.

Ο Νικόλαος Κολίτσας, Ουρολόγος Χειρουργός, Επιμελητής Α΄ Ουρολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, θα αναπτύξει το θέμα «Καρκίνος Προστάτη – από τη διάγνωση στη θεραπεία».

Ο Δημήτριος Καραγιάννης, Ουρολόγος Χειρουργός, Αναπληρωτής Διευθυντής Α΄ Ουρολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, θα μιλήσει για τη «Λιθίαση ουροποιητικού – Σύγχρονες, ελάχιστα επεμβατικές λύσεις».

Ο Κωνσταντίνος Σκριάπας, Ουρολόγος Χειρουργός, Διευθυντής Α΄ Ουρολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, θα παρουσιάσει τις «Σύγχρονες θεραπείες με laser στην Ουρολογία».

Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης και εξωστρέφειας του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες που προσφέρουν σήμερα οι προηγμένες τεχνολογίες, όπως η ρομποτική χειρουργική και οι θεραπείες laser, στην αντιμετώπιση ουρολογικών παθήσεων με μεγαλύτερη ακρίβεια, μικρότερο τραύμα και ταχύτερη αποκατάσταση για τον ασθενή.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.