Στις 20 Νοεμβρίου ανοίγει ο φετινός Μύλος των Ξωτικών – Καλεί τους ενδιαφερόμενους για εμπορική δραστηριότητα

Η μεγάλη γιορτή του Μύλου των Ξωτικών στα Τρίκαλα ανοίγει για εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό στις 20 Νοεμβρίου 2026.

Και η οργανωτική επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους για ενοικίαση χώρου ή για εμπορική δραστηριότητα, να συμπληρώσουν σχετική φόρμα.

Η φόρμα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Μύλου των Ξωτικών www.milosxotikon.gr

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η 24η Ιουλίου 2026.

Η φετινή διοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων και της e-Trikala Α.Ε. είναι η 15η για το μεγαλύτερο δωρεάν Χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο της Ελλάδας.

Φέτος ο Μύλος των Ξωτικών θα ανοίξει τις πύλες του στις 20 Νοεμβρίου και θα λειτουργεί μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2027, καθημερινά από τις 10:00 το πρωί έως τις 10:00 το βράδυ.

Όπως αναφέρεται από το γραφείο Τύπου η προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει, η ανανεωμένη θεματολογία, η αναδιαμόρφωση του πάρκου και η λειτουργία του Μύλου, θα ευχαριστήσουν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη.

Ο Μύλος των Ξωτικών αλλά και ολόκληρη η πόλη είναι έτοιμοι να υποδεχτούν αλλά και να εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες μας.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην επίσημη ιστοσελίδα www.milosxotikon.gr ή στον τηλεφωνικό αριθμό 24310 73981.