Άγγιξε τους 39 °C το θερμόμετρο την Κυριακή στα Δένδρα Τυρνάβου – Στη Θεσσαλία οι μέγιστες

Στη Θεσσαλία καταγράφηκε η μέγιστη θερμοκρασία την Κυριακή 12/07.

Η μέγιστη καταγράφηκε από τον σταθμό της Kαρδίτσας και ήταν ίση με 39,2 °C και ακολούθησαν τα Δένδρα Τυρνάβου με 38,8 °C .

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες θερμοκρασίες.

Όπως προκύπτει από τις σχετικές πληροφορίες που επίσης παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 °C σε 469 από τους 579 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~81%) και τους 35 °C σε 103 σταθμούς (ποσοστό ~18%).

Η μέση μέγιστη θερμοκρασία ήταν ίση με 32.2 °C, τιμή κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και κατά 1.2°C υψηλότερη αυτής της 11/07 (31.0 °C).