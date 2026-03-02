Άγνωστοι στοχοποίησαν Λαρισαία καταστηματάρχη και της έκαψαν το αυτοκίνητο

Εμπρηστική επίθεση σε βάρος της επαγγελματικής δραστηριότητας Λαρισαίας επιχειρηματία σημειώθηκε στις 30 Ιανουαρίου στην περιοχή της οδού Βόλου, στη Λάρισα, και δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα.

Άγνωστος έβαλε φωτιά στο επαγγελματικό όχημα της Στέλλας Τσίπα, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ζημιές υπέστη και παρακείμενο αυτοκίνητο. Η επιχειρηματίας έχει υποβάλει μήνυση κατ’ αγνώστων και η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι και το περασμένο φθινόπωρο το κατάστημά της είχε γίνει στόχος βανδαλισμού, όταν άγνωστοι είχαν σπάσει την τζαμαρία με πέτρες.

Η ίδια κάνει λόγο για στοχοποίησή της, συνδέοντας τα περιστατικά με τις δημόσιες παρεμβάσεις και τις επώνυμες καταγγελίες της σχετικά με ζητήματα ασφάλειας στην περιοχή.