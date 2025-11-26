“Άδειες Καρέκλες”: Μια εικαστική εγκατάσταση για τις χαμένες ευκαιρίες στην εκπαίδευση

Πέντε σχολικές καρέκλες καλυμμένες από σκόνη. Πάνω τους, σχολικά αντικείμενα σε εγκατάλειψη – τετράδια που δεν γράφτηκαν ποτέ, μολύβια που δεν ξύστηκαν, βιβλία που δεν ανοίχτηκαν. Πίσω από κάθε άδεια καρέκλα στέκεται μια κούκλα – ένα παιδί που έμεινε έξω από την τάξη.

Διαδοχικά, ένα φως ανάβει πάνω από κάθε κούκλα. Από ηχείο ακούγεται η πραγματική φωνή μαθητή του 2ου ΣΔΕ Λάρισας που εξηγεί γιατί η καρέκλα μπροστά του έμεινε άδεια: φτώχεια, παραβατική συμπεριφορά, πρώιμος γάμος, γλωσσικά εμπόδια, περιθωριοποίηση λόγω διαφορετικότητας.

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 20 χρόνια από την ίδρυση του πρώτου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας σε φυλακή της χώρας, το 2ο ΣΔΕ Λάρισας παρουσιάζει την εικαστική εγκατάσταση “Άδειες Καρέκλες” – μια συγκλονιστική οπτικοακουστική δράση που μιλάει για τις χαμένες πρώτες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, τη σχέση της σχολικής διαρροής με την κοινωνική περιθωριοποίηση.

Πρώτη φορά μαθητές σχολείου φυλακής γίνονται πρωταγωνιστές εικαστικής εγκατάστασης, η οποία συνδυάζει εικαστικά, ήχο, φωτισμό, αφήγηση. Η τέχνη γίνεται έτσι εργαλείο ευαισθητοποίησης και κοινωνικού διαλόγου σε έναν χώρο που είναι προσβάσιμος 12 ώρες την ημέρα.

Η εγκατάσταση είναι σημαντική γιατί αναδεικνύει μια αόρατη πραγματικότητα. Η σχολική διαρροή δεν είναι στατιστικό – είναι ζωές που άρχισαν στην τάξη αλλά στην πορεία βρήκαν την πόρτα κλειστή. Κάθε άδεια καρέκλα στο σχολείο δημιουργεί αργότερα άδειες θέσεις στην κοινωνία – και γεμάτες θέσεις στα περιθώρια, στις φυλακές. Επίσης, οι φωνές δεν ανήκουν σε ηθοποιούς, ούτε είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης. Είναι πραγματικοί άνθρωποι που μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες. Η αυθεντικότητα κάνει το μήνυμα ακόμα πιο ισχυρό. Επίσης, η τοποθέτησή της σε βιτρίνα κεντρικού δρόμου καθιστά την τέχνη προσβάσιμη σε όλους. Δεν χρειάζεται να μπει κανείς σε μία γκαλερί – η εγκατάσταση έρχεται στην καθημερινότητά μας και μας προκαλεί να σκεφτούμε.

Στην αφίσα που είναι στημένη στο πεζοδρόμιο αναγράφεται μεταξύ άλλων: “Κάθε άδεια καρέκλα είναι μια χαμένη πρώτη ευκαιρία. Κάθε γεμάτη καρέκλα στη φυλακή είναι μια δεύτερη ευκαιρία που δεν έπρεπε να έρθει τόσο αργά. Πόσες καρέκλες μένουν ακόμα άδειες σήμερα;”

Η εγκατάσταση θα είναι στο ισόγειο του AegeanCollege (Ρούσβελτ 35) από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ καθημερινά και μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι το Σάββατο και μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου.