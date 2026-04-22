Άλλες δύο συλλήψεις στη Λάρισα για παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς

Σε δύο ακόμα συλλήψεις βοσκών προχώρησε η Αστυνομίας για παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς.

Ειδικότερα:

Συνελήφθησαν, χθες, δύο άτομα, σε διαφορετικές περιπτώσεις, για παραβίαση των ληφθέντων μέτρων για την πρόληψη μετάδοσης της ασθένειας της ευλογιάς.

Συγκεκριμένα το μεσημέρι, στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, άνδρας, διότι κατελήφθη να προβαίνει στη βόσκηση 250 περίπου κατσικιών, ιδιοκτησίας του, σε απόσταση 300 μέτρων, κατά προσέγγιση, από την σταβλική του εγκατάσταση και το απόγευμα, στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας, άνδρας, διότι κατελήφθη να προβαίνει στη βόσκηση 80 περίπου κατσικιών, ιδιοκτησίας συγγενικού του προσώπου, σε απόσταση 150 μέτρων, κατά προσέγγιση, από την σταβλική του εγκατάσταση.