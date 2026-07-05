Άμεση επέμβαση της Υπηρεσίας Καθαριότητας μετά από τροχαίο ατύχημα στον Τύρναβο

Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Τυρνάβου ανταποκρίθηκε άμεσα σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα στον κεντρικό δρόμο της πόλης, στην οδό Καραολή- Δημητρίου, όπου Ι.Χ. επιβατικό όχημα εξετράπη της πορείας του, προκαλώντας ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές.

Με την άμεση κινητοποίηση συνεργείου του Δήμου πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός του οδοστρώματος και η απομάκρυνση υπολειμμάτων και λοιπών υλικών, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφαλής κυκλοφορία και να προστατευθούν οι διερχόμενοι οδηγοί και πεζοί.

Η Αντιδημαρχία Καθαριότητας εκφράζει τις ευχαριστίες της προς το προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας για την άμεση ανταπόκριση, την υπευθυνότητα και τον επαγγελματισμό που επέδειξε, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ετοιμότητα των υπηρεσιών του Δήμου στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών.