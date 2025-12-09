Άναψαν τα φώτα στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο της Νίκαιας

Με φαντασμαγορικό τρόπο άναψε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Νίκαια, την πρωτεύουσα του Δήμου Κιλελέρ.

Το έλκηθρο του Αη Βασίλη, φωτισμένα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια και χιλιάδες λαμπιόνια υποδέχτηκαν μικρούς και μεγάλους στη λαμπερή γιορτή που ετοίμασε με περισσό μεράκι η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Κιλελέρ σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας και άριστους συμπαραστάτες τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού Σχολείου, του Γυμνασίου και του Λυκείου, τον Μ.Λ.Σ «Θεόκλητος Φαρμακίδης, το Σύλλογο Γυναικών Νίκαιας και το Φιλανθρωπικό Σύλλογο «Αγάπη».

Τη γιορτή λάμπρυναν με τη συμμετοχή τους η χορωδία και η ορχήστρα της Μουσικής Σχολής Νίκαιας υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Νάντιας Μιχαλούληκαι τα «τμήματα ρυθμικής γυμναστικής και γυμναστικής για όλους» της Μαίρης Νατσαρίδου.

Εκλεκτό κρασί και παραδοσιακά εδέσματα προσφέρθηκαν στους επισκέπτες, ψυχαγωγητές διασκέδασαν τα παιδιά (και τους μεγάλους), facepainting για όλους, μελωδίες των Χριστουγέννων, πολύχρωμα πυροτεχνήματα φωταγώγησαν τον ουρανό!

Στον χριστουγεννιάτικο χαιρετισμό του, πριν το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος ανέφερε τα ακόλουθα: «Συνδημότισσες και συνδημότες, φίλες και φίλοι, αγαπημένα μας παιδιά σας καλωσορίζω όλες και όλους εδώ στη Νίκαια, στην πρωτεύουσα του Δήμου Κιλελέρ στη σημερινή γιορτή της χαράς και της αισιοδοξίας. Απόψε ο Δήμος Κιλελέρ ντύθηκε στα γιορτινά του. Σε λίγο η Νίκαια θα πλημμυρίσει με το φως των Χριστουγέννων, με το φως που είναι σύμβολο της αγάπης. Σύμβολο της ειρήνης στην καρδιά μας, σύμβολο ειρήνης και ευημερίας για όλον τον κόσμο. Αυτό το φως ας το αφήσουμε να πλημμυρίσει την ψυχή μας. Οι γιορτές των Χριστουγέννων είναι ένα παράθυρο ελπίδας, μία μικρή διαφυγή από την καθημερινότητα. Είναι μια φλόγα που ζεσταίνει τις καρδιές, μας γεμίζει με θετικά συναισθήματα και με προσδοκία για μία κοινωνία όπου όλα τα αγαθά θα τα χαίρονται όλοι οι άνθρωποι.Για μία κοινωνία η οποία θα αντιμετωπίζει τις δυσκολίες που θα ανακύπτουν με το βλέμμα στραμμένο στο συνάνθρωπο, μια κοινωνία με δικαιοσύνη και με κοινωνική αλληλεγγύη. Θέλω όλες και όλοι να είστε σίγουροι ότι αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με σύμπνοια, να ανεβάσουμε ψηλά το μπόι του ανθρώπου και στο τέλος θα βγούμε νικητές. Ας κάνουμε λοιπόν την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς μία πραγματική γιορτή. Μία γιορτή που θα στείλει το μήνυμα σε όλους και κυρίως στα παιδιά ότι η επόμενη χρονιά σίγουρα θα είναι καλύτερη από αυτήν που τελειώνει σε λίγες μέρες. Αφού ευχαριστήσω την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Κιλελέρ η οποία σε άριστη συνεργασία με τις Τοπικές Κοινότητες, τους συλλόγους και τους εθελοντές πολίτες του Δήμου Κιλελέρ, για όλη την προσπάθεια που έκαναν έτσι ώστε το πνεύμα των Χριστουγέννων να φτάσει και στο πιο μικρό χωριό του Δήμου μας, να ευχηθώ από καρδιάς υγεία και ευτυχία, προσωπική και οικογενειακή. Καλά Χριστούγεννα και χαρούμενες γιορτές!».

Την εκδήλωση χαιρέτισαν επίσης η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Σέβη Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας Γιώργος Ψαρούλης.