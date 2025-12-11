Άνοιξε η πλατφόρμα για το τέστ επαγγελματικών δεξιοτήτων μαθητών λυκείου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δράση Επαγγελματικού Προσανατολισμού για γονείς και μαθήτριες-μαθητές Λυκείων του Δήμου Λαρισαίων. Όπως μας ενημερώνει σχετικό δελτίο Τύπου του Δήμου Λαρισαίων, πρόκειται για μια συνεργασία του Δήμου, μέσω της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Άθλησης, και της Horizon, με στόχο την παροχή υποστήριξης και βοήθειας προς την επονομαζόμενη Gen Z, αλλά και την καταγραφή των επαγγελματικών ενδιαφερόντων της γενιάς αυτής.

Στο πλαίσιο της δράσης, οι μαθήτριες και μαθητές των Λυκείων της Λάρισας μπορούν να κάνουν εντελώς δωρεάν το εξειδικευμένο τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων, ενώ τα συνολικά αποτελέσματα που θα καταγράφουν τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις προτιμήσεις των μαθητών Λυκείου της Λάρισας θα παρουσιαστούν σε μια μεγάλη, ανοιχτή εκδήλωση «Ημέρας Σταδιοδρομίας».

Τι είναι το τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

Το τεστ της Horizon είναι ένα έγκυρο και αξιόπιστο ψυχομετρικό εργαλείο που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα, για τη μέτρηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων των Ελλήνων μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών, διάρκειας περίπου 25 λεπτών, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Μετά την ολοκλήρωση, τα παιδιά θα λάβουν αναφορά που θα δείχνει: τον επαγγελματικό τύπο στον οποίο ανήκουν, τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, τις πανεπιστημιακές σχολές, τα επιστημονικά πεδία (ΓΕΛ) & τους τομείς (ΕΠΑΛ), τις ειδικότητες που τους ταιριάζουν σε ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ), τους τομείς σπουδών (academic fields) που τους ταιριάζουν περισσότερο, τα επαγγέλματα του μέλλοντος που φαίνεται να ταιριάζουν καλύτερα με τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα.

Διαδικαστικά

Στο πλαίσιο αυτό έχουν αποσταλεί οι σχετικές ενημερώσεις στη Διεύθυνση Β’θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και προωθούνται στα σχολεία (λύκεια) και στη συνέχεια προς τους γονείς, προκειμένου οι μαθήτριες και μαθητές να μπορέσουν να ξεκινήσουν τη διαδικασία συμμετοχής στο τεστ.

Να σημειωθεί ότι η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής λήγει την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026 και η προθεσμία για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου λήγει την Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια/υποστήριξη αναφορικά με τη συμπλήρωση του τεστ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τόσο με τη Διεύθυνση Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων (2410.680.215, 2410.619.069), καθώς και με την Orientum (210 6778777).

Ημέρα Σταδιοδρομίας

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία συμπλήρωσης/συμμετοχής στο τεστ, θα ακολουθήσει η ανοιχτή εκδήλωση «Ημέρα Σταδιοδρομίας του Δήμου Λαρισαίων», όπου οι μαθητές και οι γονείς θα παρακολουθήσουν μια αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση των αποτελεσμάτων του τεστ, ώστε να μπορούν να τα αξιοποιήσουν στις επόμενες αποφάσεις τους ενώ ταυτόχρονα στο πλαίσιο της δράσης, θα ενημερωθούν για τις σχολές, το μηχανογραφικό και τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Την ημέρα της εκδήλωσης, τα αποτελέσματα του τεστ θα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στα e-mail που θα έχουν δηλωθεί από γονείς/μαθητές, ώστε να μπορούν να γίνουν στοχευμένες ερωτήσεις.

Η ημερομηνία, η ώρα και ο χώρος διεξαγωγής της εκδήλωσης θα ανακοινωθούν σύντομα και θα αποσταλούν στο email επικοινωνίας που θα δηλώσετε.