Άνοιξε κλιματιζόμενη αίθουσα στα Φάρσαλα λόγω του καύσωνα

Ο Δήμος Φαρσάλων, ενημερώνει τους πολίτες, ότι στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει για την προστασία της υγείας των πολιτών από τις υψηλές θερμοκρασίες και τον καύσωνα, από σήμερα Κυριακή 19/07/2026 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, θα παραμείνει ανοιχτή η κλιματιζόμενη αίθουσα του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) έμπροσθεν του Πολιτιστικού Κέντρου.

Συγκεκριμένα:

Το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) θα είναι ανοιχτό από τις 9.00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ.







Τηλέφωνα επικοινωνίας:

1. Χρήστος Μπασαγιάννης Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης (6948783158)

2.Βασιλική Θεοχαροπούλου Υπάλληλος Δήμου Φαρσάλων (6979200137)