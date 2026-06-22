Άνοιξε το Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Τυρνάβου – Με ελεύθερη είσοδο για όλους ο χώρος άθλησης και αναψυχής

Ξεκίνησαν σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, τα εκπαιδευτικά προγράμματα κολύμβησης για παιδιά και ενήλικες στο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Τυρνάβου, ενώ από σήμερα η πισίνα λειτουργεί και για το κοινό, προσφέροντας σε όλους τους δημότες έναν σύγχρονο, ασφαλή και φιλόξενο χώρο άθλησης, ψυχαγωγίας και δροσιάς, με ελεύθερη είσοδο.

Με αφορμή την έναρξη των προγραμμάτων, τον χώρο επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, ο οποίος ενημερώθηκε για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και την προσέλευση των συμμετεχόντων.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Νίκο Νταλαγιάννη, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Τυρνάβου Κώστα Πατσίκα, καθώς και τις υπηρεσίες του Δήμου που εργάστηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα ώστε το Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο να είναι έτοιμο να υποδεχθεί τόσο τους συμμετέχοντες στα προγράμματα εκμάθησης κολύμβησης όσο και το σύνολο των δημοτών.

Σε δήλωσή του ο Στέλιος Τσικριτσής τόνισε: «Για ακόμη μία χρονιά, τα εκπαιδευτικά προγράμματα κολύμβησης, όπως και η χρήση της πισίνας, παρέχονται εντελώς δωρεάν. Για τη δημοτική αρχή, ο αθλητισμός, η άσκηση και η αναψυχή δεν είναι πολυτέλεια, αλλά δικαίωμα για όλους. Από την πρώτη στιγμή μεριμνήσαμε ώστε ο χώρος να αποκατασταθεί, να συντηρηθεί και να λειτουργεί με ασφάλεια, δίνοντας διέξοδο σε παιδιά, νέους και οικογένειες χωρίς κανένα πρόσθετο οικονομικό βάρος. Σε μια εποχή που τέτοιες δημόσιες υποδομές σπανίζουν, ο Δήμος Τυρνάβου διατηρεί ανοιχτό έναν χώρο που ανήκει στον λαό και είναι προσβάσιμος σε όλους».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κώστας Πατσίκας επισήμανε τη μεγάλη σημασία των προγραμμάτων εκμάθησης κολύμβησης, υπογραμμίζοντας ότι προσφέρουν σε παιδιά και ενήλικες τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να εξασκηθούν σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό άθλημα, αλλά και να αποκτήσουν μια πολύτιμη γνώση ζωής.

«Η εκμάθηση κολύμβησης αποτελεί μια βασική δεξιότητα, ιδιαίτερα για περιοχές όπως η δική μας που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα. Τα προγράμματα αυτά δίνουν τη δυνατότητα σε εκατοντάδες παιδιά και συμπολίτες μας να έρθουν σε επαφή με το νερό, να αθληθούν και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και ασφάλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο λειτουργεί σε άριστη κατάσταση, με πλήρως εξοπλισμένα αποδυτήρια και χώρους υγιεινής, ενώ στον χώρο λειτουργεί κυλικείο με προσιτές τιμές για την εξυπηρέτηση των λουόμενων.

Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να αξιοποιήσουν τις υπόλοιπες αθλητικές και ψυχαγωγικές υποδομές του κέντρου, όπως τα γήπεδα μπάσκετ, ποδοσφαίρου και beach volley, καθώς και την παιδική χαρά, διαμορφώνοντας έναν ολοκληρωμένο χώρο άθλησης και αναψυχής για μικρούς και μεγάλους και τις ανάγκες συνολικά της λαϊκής οικογένειας.