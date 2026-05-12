Άρχισαν οι προετοιμασίες για το Φεστιβάλ Πηνειού – Μέχρι τις 17 Μαΐου η κατάθεση των προτάσεων

H Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων ξεκίνησε ήδη τις προετοιμασίες για το Φεστιβάλ Πηνειού, ενός σπουδαίου πολιτιστικού γεγονότος, η φήμη του οποίου απηχεί σε πανελλαδικό επίπεδο, το οποίο πραγματοποιείται με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΕΣΠΑ 2021 – 27) της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το Φεστιβάλ Πηνειού 2026 θα διεξαχθεί από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου, συμπεριλαμβάνοντας την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής.

Το Φεστιβάλ Πηνειού είναι ένας θεσμός που προάγει τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας το ντόπιο καλλιτεχνικό δυναμικό και παράλληλα παρουσιάζοντας ό,τι ενδιαφέρον και καινούριο συμβαίνει στη χώρα, αλλά και το εξωτερικό.

Με βασικό χαρακτηριστικό τη διαδραστικότητα, επιδιώκει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα δρώμενα, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εκφραστούν δημιουργικά, να ανακαλύψουν βιωματικά όλες τις τέχνες, να διασκεδάσουν ουσιαστικά, να νιώσουν το Φεστιβάλ δική τους υπόθεση.

Φέτος, 18-20 Ιουνίου το Φεστιβάλ Πηνειού θα λειτουργήσει με δράσεις βασισμένες σε δύο θεματικές: τη Μουσική και το Περιβάλλον. Στις 21 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί ποδηλατική διαδρομή από την κοιλάδα των Τεμπών προς την κοίτη του ποταμού και η τελετή λήξης του Φεστιβάλ.

Με βάση τα παραπάνω, καλούνται οι πολιτιστικοί, κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί, επιστημονικοί κι άλλοι φορείς, καθώς και μεμονωμένοι καλλιτέχνες, να καταθέσουν ανάλογες προτάσεις βασισμένες αποκλειστικά στις δύο θεματικές, μέχρι τις 17 Μαΐου.

Κάθε δρώμενο πρέπει να συνιστά μια πρόταση που θα προάγει την αισθητική και πνευματική ανάπτυξη και θα δημιουργεί πολιτιστικό προϊόν.

Χορηγοί

Επίσης, προτάσεις μπορούν να καταθέσουν και όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν χορηγοί του Φεστιβάλ (http://www.festivalpineiou.gr/xorigia/).

Εθελοντές

Οι εθελοντές αποτελούν την καρδιά κάθε μεγάλης διοργάνωσης. Το Φεστιβάλ Πηνειού είναι μια πολυεπίπεδη διοργάνωση που αποτελείται από καλλιτεχνικά δρώμενα και αθλητικές δράσεις που γίνονται παράλληλα. Μέσα από την εθελοντική συμμετοχή, εκτός από τη χαρά της συνεργασίας και της προσφοράς, αποκτάς και την ενδιαφέρουσα εμπειρία των παρασκηνίων. (https://www.festivalpineiou.gr/ethelontismos/).

Πληροφορίες:

Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Μύλος του Παππά, κεντρικό κτήριο

τηλέφωνο: 2410614449

url: www.festivalpineiou.gr

e-mail: adhm6@larissa.gov.gr