Άρχισε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου μπορούν οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-26 να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγησή του.

Όπως ενημέρωσε σχετικά το Υπουργείο Παιδείας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος: https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκαν από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τη σχετική εγκύκλιο, που είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, www.minedu.gov.gr.