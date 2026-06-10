Άτομα με προβλήματα ακοής εκπαιδεύτηκαν στην παροχή πρώτων βοηθειών

Σεμινάριο εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών για άτομα με προβλήματα ακοής, με στόχο την ενημέρωση και πρακτική κατάρτισή τους σε βασικές δεξιότητες αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών, διοργάνωσε το απόγευμα της Τρίτης 9 Ιουνίου η Αντιπεριφέρεια Εθελοντισμού και Πρόνοιας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Κωφών και Βαρηκόων Λάρισας και με τη συνδρομή του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).

Η τρίωρη εκπαίδευση υλοποιήθηκε από εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΑΒ, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στη Λάρισα, και ήταν πλήρως προσαρμοσμένη στις ανάγκες ατόμων με προβλήματα ακοής, με τη χρήση διερμηνείας νοηματικής γλώσσας και κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντας παρακολούθησαν τις οδηγίες των ειδικών για ζητήματα όπως:

Βασικές αρχές Πρώτων Βοηθειών

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)

Αντιμετώπιση πνιγμονής

Διαχείριση τραυματισμών και αιμορραγιών

Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών

Αναφερόμενη στη δράση η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας, κ. Ανδριάνα Κομήτσα, τόνισε σχετικά: «Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η ενίσχυση της πρόληψης και της ετοιμότητας των πολιτών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συνιστά μία από τις βασικές μας επιδιώξεις μας και γι΄αυτό υλοποιούμε τέτοια προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Η γνώση βασικών δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση ενός περιστατικού πνιγμού ή καρδιακής ανακοπής, μπορεί να σώσει τη ζωή ενός συνανθρώπου μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα στελέχη του ΕΚΑΒ για τη συνδρομή τους στην υλοποίηση της δράσης και τα μέλη του Συλλόγου Κωφών και Βαρηκόων για τη συμμετοχή τους. Μέσα από τέτοιες δράσεις θέλουμε να συμβάλουμε στην ενίσχυση της αυτονομίας των ατόμων με προβλήματα ακοής, στην ισότιμη πρόσβασή τους σε κρίσιμες γνώσεις και φυσικά στην καλλιέργεια κουλτούρας αλληλεγγύης προς τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας».

Από την πλευρά τους, θερμές ευχαριστίες για την υλοποίηση του προγράμματος επιφύλαξαν κατά τους σύντομους χαιρετισμούς τους η πρόεδρος του Συλλόγου Κωφών και Βαρηκόων Λάρισας, κ. Ελένη Κέμου, όπως και ο πρόεδρος του Π.ΟΜ.ΑμεΑ. Θεσσαλίας, κ. Στέφανος Πάικος.