Έβδομος θερμότερος Ιούλιος των τελευταίων ετών στη Θεσσαλία

Σύμφωνα με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2010, ο Ιούλιος του 2026 χαρακτηρίστηκε από ελαφρώς υψηλότερες του κανονικού τιμές της μέσης μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με τη μέση τιμή της περιόδου 2010–2019, θετικές αποκλίσεις καταγράφηκαν σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Ο παρακάτω χάρτης παρουσιάζει τις αποκλίσεις της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας για τον Ιούλιο του 2026 ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.

Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει την κατάταξη του Ιουλίου 2026 ανά έτος, με βάση τη μέση μηνιαία τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας. Στην Κρήτη, ο Ιούλιος του 2026 κατατάσσεται ως ο 6ος θερμότερος Ιούλιος της περιόδου 2010–2026. Στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο κατατάσσεται ως ο 7ος θερμότερος, ενώ στη Δυτική Ελλάδα – Ιόνιο και στα Νησιά Αιγαίου – Δωδεκάνησα ως ο 8ος θερμότερος.

Στην πόλη της Αθήνας, η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν -0,3 °C, με 16 από τις 31 ημέρες του μήνα να καταγράφονται πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 16 ημέρες του μήνα ήταν πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010–2019, με τη μέση μέγιστη θερμοκρασία να παρουσιάζει απόκλιση -0,2 °C από τα κανονικά επίπεδα.

meteo.gr