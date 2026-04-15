“Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές” από το Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου Κιλελέρ

Το Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου Κιλελέρ παρουσιάζει και φέτος τρία διαφορετικά έργα , πιστό – όπως κάθε χρόνο – σε αυτό το καλλιτεχνικό ραντεβού που ξεκινά την Άνοιξη και ολοκληρώνεται το Καλοκαίρι.

Όλα αυτά, μαζί με τις παράλληλες δράσεις πολιτισμού, performances, θεατρικά αναλόγια και συμπράξεις με πολιτιστικούς φορείς και σχήματα που τονώνουν την παρουσία του Εργαστηρίου και την εξωστρέφειά του.

Έναρξη φέτος των θεατρικών δράσεων του Εργαστηρίου γίνεται με ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της AgathaChristie, “Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές”. Παραστάσεις Παρασκευή 17 , Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Απριλίου 2025 και ώρα 21.00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας με δωρεάν είσοδο.

Το «Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές» είναι φαινομενικά ένα ακόμη αστυνομικό έργο. Μόνο που εδώ το ζητούμενο δεν είναι ποιος είναι ο δολοφόνος ή η επίλυση του μυστηρίου. Το ζητούμενο είναι η ανθρώπινη φύση και τα όριά τ

ης. Η πλοκή διαδραματίζεται σε ένα πολυτελές τρένο που διασχίζει την Ευρώπη μέσα στο οποίο μια δολοφονία ανατρέπει την επιφανειακή τάξη και φέρνει στο φως καλά κρυμμένα μυστικά. Στο Οριάν Εξπρές η αλήθεια συναντά το δίλημμα…

Η σκηνοθεσία είναι του ΆκυΜητσούλη ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές της παράστασης είναι :

Βοηθός σκηνοθέτη: Ευγενία Μιχάλη

Σχεδιασμός σκηνικού: Αρχιτεκτονικό Γραφείο Workroom // Ματίνα Μπουκουβάλα – Σοφία Δημογιάννη

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση : Αλέξανδρος Καρκάλας

Επιμέλεια διακόσμησης σκηνικού: Ροδόπη Ράου

Ήχος – Φώτα: Ευγενία Μιχάλη

Τεχνική υποστήριξη: Κώστας Ζιώγος

Διεύθυνση σκηνής: Σοφία Μπαντή

Σχεδιασμός αφίσας προγράμματος : Μαρία Κουτίβα

Φωτογραφίες : Θανάσης Καλιακούδας (η φωτογράφιση έγινε στον πολυχώρο Κτήμα Αίγλη)

Μακιγιάζ: ΒιβήΝικολάου Beauty Academy Studio

Κομμώσεις: Ελεάνα Αρβανιτοπούλου Κομμωτήριο Scissors

Παίζουν με αλφαβητική σειρά: Δήμητρα Μαρία Αναστασίου , Βασίλης Αναστασόπουλος , Δημήτρης Γκουργκούλιας , Βασίλης Δαρδούμπας , Βίκυ Κουκουλιάφκα , Λία Κουλίζη , Χαρούλα Κουτζαηλία , Ρούλα Μουστάκα , Γιώργος Μπόζαρλης , Ξένια Τσιγάρα , Γιάννης Χαρισμαϊδης , Χρήστος Αντωνίου και η μικρή Ιωάννα Ζουμπελούλη.