Έκθεση φωτογραφίας για τα 35 χρόνια Καρναβάλι – Μπουρανί στον Τύρναβο

Ο Δήμος Τυρνάβου και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού διοργανώνουν έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «35 Χρόνια Καρναβάλι – Μπουρανί», η οποία θα εγκαινιαστεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, στις 11.00 π.μ., στο Αρχοντικό Καράσσου, Αριστοτέλους 16, στον Τύρναβο.

Η έκθεση είναι αφιερωμένη στη μακρόχρονη ιστορία και τη μοναδική πολιτιστική ταυτότητα του Τυρναβίτικου Καρναβαλιού και του εθίμου του Μπουρανί, όπως αυτά αποτυπώνονται μέσα από τον φωτογραφικό φακό.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι φωτογράφοι Θανάσης Καλιακούδας, Δημήτρης Καστανάρας, Βαγγέλης Κουσιώρας, Ηρακλής Μήλας, Απόστολης Ντόμαλης και Κώστας Τσιάρας.

Η διάρκεια της έκθεσης είναι από Κυριακή 8 έως Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, με ώρες λειτουργίας 10.00 π.μ. – 1.00 μ.μ..

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.