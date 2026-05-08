Έκθεση φωτογραφίας για την Κωνσταντινούπολη στον Πύργο Καραμίχου στα Φάρσαλα

Με μεγάλη επιτυχία άνοιξε χθες τις πύλες της η έκθεση φωτογραφίας «Η Κωνσταντινούπολη των Jean Pascal Sebah & Polycarpe Joaillier (1890-1900) από την Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ» στον Πύργο Καραμίχου, στα Φάρσαλα.

Η έκθεση, που μετά την Κωνσταντινούπολη, τη Στουτγάρδη και το Λονδίνο έφτασε στα Φάρσαλα, παρουσιάζεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ σε συνεργασία με τον Δήμο Φαρσάλων και με τη στήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισα.

Στην έκθεση παρουσιάζονται 18 φωτογραφίες και ένα βίντεο με 104 ακόμη φωτογραφίες από τη Φωτοθήκη της Τρικογλείου Βιβλιοθήκης, αναδεικνύοντας την καθημερινότητα, την αρχιτεκτονική και την ατμόσφαιρα της Κωνσταντινούπολης, στα τέλη του 19 αιώνα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν και οι αναφορές των επιμελητών της έκθεσης, Θοδωρή Μάρκογλου, Αντώνη Σαραγιώτη και Μαρίας Φαρμάκη, οι οποίοι υπογραμμίζουν, ότι οι εικόνες «είναι συγχρόνως και απόπειρες διαχείρισης του φωτός και της σκιάς στη σύνθεση», ενώ διαθέτουν «βαθιά εικαστικό χαρακτήρα», γεγονός που τις καθιστά ξεχωριστές ακόμη και σήμερα.

Ο δήμαρχος Φαρσάλων, Μάκης Εσκίογλου τόνισε πως πρόκειται για «μια ξεχωριστή έκθεση φωτογραφίας την οποία χαρακτήρισε όχι μόνο ως σημαντική πολιτιστική διοργάνωση αλλά και ως «ένα ταξίδι στον χρόνο». Υπογράμμισε μάλιστα, ότι για τον Δήμο Φαρσάλων η φιλοξενία τέτοιων εκθέσεων αποτελεί «ουσιαστική επένδυση στον πολιτισμό, στη γνώση και στην εξωστρέφεια της περιοχής»

Η έκθεση θα φιλοξενείται στον Πύργο Καραμίχου έως τις 30 Ιουνίου 2026.