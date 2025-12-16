Έκκληση ΣΘΕΒ για έναρξη διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών – Επιστολή σε Μητσοτάκη

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη και τους αρμόδιους Υπουργούς της Κυβέρνησης απέστειλε ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) απευθύνοντας έκκληση, τόσο προς την Πολιτεία όσο και τους εκπροσώπους των αγροτικών κινητοποιήσεων, να ξεκινήσουν ένα γόνιμο διάλογο που θα οδηγήσει στην επίλυση των διαφορών τους και την αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας στη Θεσσαλία και σε όλη την Ελλάδα.

Στη επιστολή, ο ΣΘΕΒ εκφράζει την ανησυχία των θεσσαλικών επιχειρήσεων για τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου και το κλείσιμο βασικών οδικών αξόνων στο εσωτερικό της χώρας και επισημαίνει ότι έχουν ήδη αρχίσει να διαφαίνονται προβλήματα στην λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και συνεπώς να διαχέεται η κρίση και σε άλλους κλάδους που επίσης αγωνίζονται για την ομαλή λειτουργία τους, αν όχι για τη βιωσιμότητά τους.

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ, κ. Γιώργος Ρουπακιάς αναφέρει ότι ο επιχειρηματικός κόσμος της Θεσσαλίας, περισσότερο από κάθε άλλη Περιφέρεια, κατανοεί βαθιά τους προβληματισμούς του αγροτικού κλάδου. Δηλώνει ωστόσο ότι, ως συνέπεια των περιορισμών στη μετακίνηση προϊόντων ανά τη χώρα, έχουν ήδη επιβληθεί έκτακτες αυξήσεις στο κόστος μεταφοράς από τις μεταφορικές εταιρείες. Επιπλέον, πολλές εξαγωγικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο εκπρόθεσμης παράδοσης παραγγελιών με σημαντικές οικονομικές συνέπειες και ενδεχομένως διατάραξη διεθνών συνεργασιών.

Με τις κινητοποιήσεις να κλιμακώνονται μέρα με τη μέρα και χωρίς κάποια ορατή ένδειξη εκτόνωσης, υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν προβλήματα που θα οδηγήσουν πολλά βήματα πίσω στην όλη προσπάθεια που έχει καταβάλει η Περιφέρεια Θεσσαλίας να ανακάμψει από καταστροφές άλλων εποχών.

Η παρέμβαση του ΣΘΕΒ καταλήγει σε έκκληση προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για ψυχραιμία, καλή πίστη και την έναρξη διαλόγου προς όφελος του πρωτογενούς τομέα για τον οποίο όλοι εμείς στη Θεσσαλία ενδιαφερόμαστε, αλλά και προς όφελος όλων των παραγωγικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας στο σύνολό της.

Ο ΣΘΕΒ παρακολουθεί με ενδιαφέρον την εξέλιξη του κοινωνικού ζητήματος των αγροτικών κινητοποιήσεων και μεταφέρει στην Πολιτεία, ως οφείλει, τα μηνύματα του επιχειρείν και της κοινωνίας.