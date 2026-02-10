Έκλεβαν καμπάνες από ναούς της Λάρισας – Στη φυλακή τέσσερις νεαροί

Mε παραδειγματικές ποινές οδηγήθηκαν χθες στη φυλακή τέσσερις νεαροί Ρομά, που κρίθηκαν ένοχοι για διακεκριμένες κλοπές κατ΄ εξακολούθηση (συνολικά 45), εκ των οποίων οι 38 κλοπές αφορούσαν σε ναούς στην πλειοψηφία τους στη Λάρισα.

Το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας επέβαλε στους 20χρονους κατηγορούμενους ποινές κάθειρξης 8 και 9 ετών αντίστοιχα, όπως και χρηματική ποινή 60.000 ευρώ στον καθένα και καθώς η έφεση δεν είχε αναστέλλουσα δύναμη, όλοι τους οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Σε αντίθεση με δύο συγκατηγορούμενους – παραπέμφθηκαν για απλή συνέργεια – οι οποίοι απαλλάχθηκαν των κατηγοριών.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να διέπραξαν δεκάδες κλοπές καμπάνων, η αξία τους ανέρχεται σε 35.450 ευρώ, ενώ από τα παγκάρια αποκόμισαν σε μετρητά περισσότερα από 2.000 ευρώ.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)