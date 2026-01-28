Έκλεβε αλκοολούχα ποτά από σούπερ μάρκετ της Λάρισας

Προτίμηση στο αλκοόλ φαίνεται πως είχε ένας άνδρας στη Λάρισα, ο οποίος συνελήφθη από την Αστυνομία για κλοπές σε σούπερ μάρκετ.

Η σύλληψη έγινε χθες από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ μετά από καταγγελία. Οι ασυτνομικοί εντόπισαν τον δράστη ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε αφαιρέσει από σουπερ μάρκετ 10 φιάλες οινοπνευματώδους ποτού και 1 μπουφάν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές.

Περαιτέρω, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας προέκυψε ότι ο προαναφερόμενος, πριν λίγες ημέρες προέβη σε δύο ακόμη περιπτώσεις κλοπής από το ίδιο κατάστημα, κατά τις οποίες αφαίρεσε συνολικά 20 φιάλες οινοπνευματώδους ποτού.